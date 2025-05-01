美烏簽署礦產協議 烏克蘭外長：雙邊關係重要里程碑
2025/5/1 20:57（5/1 21:31 更新）
（中央社基輔1日綜合外電報導）烏克蘭外交部長西比哈（Andrii Sybiha）今天表示，與美國簽署的礦產協議是雙邊關係的「重要里程碑」；他也與歐盟最高外交官卡拉斯討論這項協議。
路透社報導，在美國總統川普大力推動下，烏克蘭礦產協議昨天在華府簽署。該協議將使美國優先取得烏國新的礦產許可證，並為烏國重建提供投資資金。
西比哈（Andrii Sybiha）在社群平台X發文寫道，這項協議「是烏克蘭與美國戰略夥伴關係的重要里程碑，旨在強化烏克蘭的經濟和安全。」
訂閱《國際新聞》電子報 第一手掌握世界最新脈動
訂閱
請輸入正確的電子信箱格式
感謝您的訂閱！
西比哈表示，他已將協議簽署的消息告知歐盟外交事務高級代表卡拉斯（Kaja Kallas），雙方還討論了「在重大國際事件之前協調步驟」的舉措。
西比哈說：「我們討論了近期的外交努力以及實現公正、持久和平的下一步措施。」（譯者：施施/核稿：陳政一）1140501
影片來源：中央社
延伸閱讀美國烏克蘭簽署礦產協議 川普稱希望有保障美烏礦產協議能否助川普擺脫對中國稀土依賴？專家分析一次看俄烏協議遲無進展 美國揚言撒手不管：雙方須提出具體方案烏克蘭外長籲俄立即停火至少30天 質疑為何拖到5月
本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。