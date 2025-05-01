美國烏克蘭簽礦產協議 聯合投資石油天然氣等自然資源

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（中央社基輔30日綜合外電報導）美國官員今天表示，美國與烏克蘭已簽署協議，將對烏克蘭的礦產資源、石油、天然氣等自然資源進行聯合投資，此舉將滿足白宮一項關鍵要求，並為基輔提供其渴望已久的美國支持。

「華盛頓郵報」報導，美國財政部長貝森特（Scott Bessent）說：「正如總統所言，美國致力於協助終結這場殘酷且毫無意義的戰爭。這項協議向俄羅斯傳達一個明確訊息，即川普政府致力於以自由、主權和繁榮的烏克蘭為核心的長期和平進程。」

貝森特在聲明中說，這項協議將設立「美烏重建投資基金」，使「兩國能夠合作、共同投資，確保我們的共同資產、人才和能力得以加快烏克蘭的經濟復甦」。

華郵審閱的最新版本協議，並未向烏克蘭提供任何具體的安全保障，但指出基輔與華盛頓同意這項協議確認了兩國之間的「長期戰略聯盟」以及美國對「烏克蘭安全、繁榮、重建和融入全球經濟框架的支持」。

對基輔而言，僅是這段表述就是一大勝利，自美國總統川普重返白宮以來，美烏關係變得緊張，烏克蘭一直在尋求美國提供任何形式的支持。烏克蘭將在未來的任何和平協議中，尋求更切實的安全保障。

這項協議並未提及歐洲最大的札波羅熱（Zaporizhzhia）核電廠，這座核電廠在2022年初被俄羅斯以武力奪取並占領。美國官員曾提議將札波羅熱核電廠納入控制範圍，作為未來結束戰爭協議的一部分。

烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）最初是在去年9月公布結束俄烏戰爭的「勝利計畫」時，提到將其豐饒的礦產資源作為潛在的投資機會。但貝森特今年2月向澤倫斯基提交的初版協議，對烏克蘭實質利益甚少，並將此描述為華府回收對烏軍援成本的一種方式。

澤倫斯基拒絕簽署這份文件，堅稱他不會同意將援助重新歸類為債務的任何協議。他也批評這個版本的協議缺乏有關烏克蘭未來安全的相關表述。

烏克蘭官員隨後重新修訂協議，並計劃於2月訪美時簽署另一個初步版本。然而，當雙方在白宮橢圓形辦公室會面時，川普和副總統范斯（JD Vance）在現場直播媒體前嚴厲批評澤倫斯基，雙方發生口角，澤倫斯基提早離開白宮，打亂了簽署協議的計畫。

烏克蘭一名知情人士表示，儘管有報導指雙方存在許多分歧，但談判仍富有成效，雙方都聆聽了彼此的意見。

最新協議草案對過去版本中烏克蘭反對的幾個關鍵點進行調整。例如，基輔曾對另一版本中的措辭表示關切，擔心可能會因為向美國投資者提供優惠而違反歐盟（EU）法律。

烏克蘭迫切希望加入歐盟，且須確保其法律與歐盟一致。協議文本中包含一項條款，保護烏克蘭免受任何可能妨礙其加入歐盟目標的具約束力協議所限制。文本同時也允許未來在誠意協商的前提下，若烏克蘭在法律上有必要，可對協議部分內容進行重新修訂。

此外，這項草案也刪除了先前要求烏克蘭償還華府過去軍援的措辭。

法新社報導，烏克蘭總理什米哈爾（Denys Shmygal）在國營電視台上表示，這項協議「良好、平等、互利」。

什米哈爾在通訊軟體Telegram的貼文中說，兩國將成立一個重建投資基金，雙方各擁有50%的表決權。

他說：「烏克蘭對其地下資源、基礎設施和自然資源擁有完整控制權。」

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他還說，烏克蘭不會被要求償還自2022年2月俄羅斯全面入侵以來，美國提供的數十億美元武器及其他援助所產生的任何「債務」。

他說：「這個基金的利潤將全部重新投資於烏克蘭。」（譯者：劉文瑜/核稿：張曉雯）1140501