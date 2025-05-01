美國烏克蘭簽署礦產協議 川普稱希望有保障

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（中央社華盛頓30日綜合外電報導）美國與烏克蘭今天稍早簽署礦產協議，美國總統川普首度對此公開評論時表示，美國簽署這項協議是因為他「希望有所保障」，不希望投資有去無回。

綜合美國有線電視新聞網（CNN）和美聯社報導，川普被追問這項協議是否將以任何方式「牽制」俄羅斯總統蒲亭（Vladimir Putin）時，隨即回覆「嗯，可能會」，之後繼續解釋他簽署協議的理由。

川普接受美國媒體NewsNation電話訪問時說：「我們今天達成一項協議，理論上我們得到的比3500億美元還多，但我希望有所保障。」他還說，他不希望因為投資有去無回而看起來「很傻」。

川普再度聲稱，美國在援助烏克蘭上已花費3500億美元，歐洲總計援烏規模比美國少得多。然而，CNN先前進行過事實查核，這兩個數據都不正確。

根據協議，美國在烏克蘭設立投資基金，換取對烏克蘭礦產資源的開採權。

川普說，他上週末與烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）趁著教宗方濟各（Pope Francis）喪禮之便會面時，跟他說如果他簽署協議將是「一件非常棒的事」，因為「俄羅斯大得多且更為強大」。

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法新社報導，川普先前拒絕向烏克蘭提供安全保障，且不讓烏克蘭如願加入北大西洋公約組織（NATO）。但川普今天表示，美國在當地的存在感將對烏克蘭有益。

川普在內閣會議上說：「我認為，美國的存在感將使許多壞人遠離這個國家，或肯定會遠離我們正在挖掘的地區。」（譯者：張曉雯/核稿：盧映孜）1140501