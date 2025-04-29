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烏克蘭記者羅什奇娜案 國際媒體揭露蒲亭酷刑系統

2025/4/29 23:57（4/30 10:00 更新）
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烏克蘭記者羅什奇娜2021年出席一場法庭聽審。（路透社）
烏克蘭記者羅什奇娜2021年出席一場法庭聽審。（路透社）
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（中央社記者顏若瑾柏林29日專電）烏克蘭記者羅什奇娜因調查俄羅斯士兵對烏克蘭平民實施酷刑致死。一項由國際媒體共同聯手調查的「維多利亞計畫」，揭露俄羅斯總統蒲亭（Vladimir Putin）如何以恐怖手段，進行恐嚇的殘酷制度。

根據明鏡周刊（Der Spiegel）指出，今年2月，俄羅斯將烏克蘭記者羅什奇娜（Victoria Roshchyna）的遺體連同750多名陣亡士兵的遺體，移交給烏克蘭。「她被控制了400多天」。

明鏡周刊指出，「她躺在卡車後面的一個白色袋子裡，她的屍體幾乎被忽視，俄羅斯提交的名單中沒有她的名字」。當烏克蘭調查人員解凍屍體時，才發現一個袋子裡面有一具女性屍體，袋子上面標著「男性」。這具女性屍體的小腿上有一塊寫著「羅什奇娜」名字的牌子。

德媒指出，經過DNA測試後，「她就是烏克蘭知名的記者羅什奇娜」。

去年9月羅什奇娜去世後，位於法國巴黎的非營利組織禁忌故事（Forbiddden Stories）發起「維多利亞計畫」（Viktoriia-Project），透過和美國媒體華盛頓郵報（Washington Post），德國電視二台（ZDF）以及明鏡周刊（Der Spiegel）等國際研究團隊合作，展開為期數月的調查，重建該案。

綜合媒體報導指出，羅什奇娜（Victoria Roshchyna）在2023年夏天開始她身為記者的最後一次調查研究，去那個「在開戰不久，就被俄羅斯軍隊佔領的扎波羅熱（Saporischschja）核電廠」，她想知道失蹤核電廠員工的下落。

德國電視二台指出，「很有可能透過步行」，羅什奇娜從烏克蘭到波蘭，再到拉脫維亞。靠近俄羅斯邊界，進入被俄羅斯佔領的烏克蘭領土，在8月抵達安赫德（Enerhodar）。

德國電視二台指出，羅什奇娜想知道，在札波羅熱核電廠被監禁的員工們「如何被處理？」「那些失蹤者去了哪裡？」她不斷地問當地的人們這些問題。

2022年2月24日，俄羅斯總統蒲亭發動軍事動，入侵烏克蘭。自此，俄烏戰爭全面爆發，位於安赫德的札波羅熱核電廠隨即被俄羅斯軍隊佔領。當年9月，國際媒體揭露核電廠內烏克蘭員工遭受俄羅斯軍隊酷刑的消息。

然而，2023年8月3日，羅什奇娜的家人收到她發出最後一封訊息後，聯繫就斷了。她的家人隨後申報女兒失蹤，並在9月提出申訴。

根據德媒指出，「她被逮補，並被帶到安赫德的警察局」，這是羅什奇娜對她的一名獄友說的。接著，羅什奇娜從安赫德被綁架到梅利托波爾（Melitopol）。據烏克蘭調查人員稱，羅什奇娜在那裡被關押了幾個月，「可能被關押在車庫改造的酷刑監獄」。

2023年12月，羅什奇娜被轉移到距離烏克蘭邊境50公里的俄羅斯城市塔根羅格（Taganrog）。德媒指出，俄羅斯特勤局在塔根羅格關押數百名烏克蘭平民和軍事人員。

據稱，一名曾與羅什奇娜同間牢房的獄友向烏克蘭調查人員說，「我看到她的身上有多數傷口，特別是在手臂和腿，而在她的手腕和手肘之間，她的前臂上有著一道新的刀疤」，「那道疤痕足足有3公分長」，幾乎像是被刺穿。

羅什奇娜也告訴獄友，她之前曾受電擊。然而，德國電視二台指出，當國際媒體向俄羅斯當局確認時，俄羅斯當局聲稱，「這名記者沒有被關押在塔根羅格」。

一名曾在塔根羅格監獄服刑9個月的烏克蘭士兵馬爾克維奇（Jewgenij Markewitsch）則對媒體表示，他清楚記得那位跟他在同一所監獄的記者，馬爾克維奇後來透過烏俄交換囚犯獲釋，他形容羅什奇娜，「她不怕說出自己的想法」。

馬爾克維奇表示，羅什奇娜當時對著獄警說，「你們是佔領者，你們來到我們的國家，你們謀殺我們的人民。我不想和你們有什麼關係。而且我不會跟你們合作」。

德媒報導另外一名曾與羅什奇娜共囚在一間牢房的女子，該女子向烏克蘭調查人員報告，她目睹羅什奇娜如何消瘦而死。

該女子說，羅什奇娜的體重只有30公斤，「她的狀態是，甚至無法將頭從枕頭上抬起來，「我先把她的頭抬起來，她摸到上鋪後，才站得起來」。

2024年10月，羅什奇娜的父親收到來自俄羅斯國防部的消息，羅什奇娜在2024年9月19日去世。「羅什奇娜的遺體將移交給烏克蘭方，作為遺體交換的一部分」。

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德國第二電視台指出，實現烏俄雙方遺體交換的時間需要6個月，「羅什奇娜的身體幾乎完全腐爛」，據調查人員形容，呈現木乃伊化的屍體缺少眼球、部分喉部和大腦，「折磨她的人可能想隱瞞死因」。

在2022年獲得諾貝爾和平獎得主之一的烏克蘭「公民自由中心」（Centre for Civil Liberties，簡稱CCL）代表馬特維丘克（Oleksandra Matviichuk）向德媒表示，俄羅斯士兵或是情報人員對烏克蘭平民施加的酷刑，「是系統性的」。據人權組織統計約有186所俄羅斯監獄，關押著烏克蘭戰俘和平民，一些在俄羅斯佔領區內，一些在俄羅斯境內。（編輯：高照芬）1140429

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