澳洲大選5/3登場 重點快速掌握

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社雪梨2日綜合外電報導）澳洲將於5月3日舉行大選，執政的中間偏左澳洲工黨（Labor）民調暫居領先，也讓艾班尼斯（Anthony Albanese）有望成為20多年來第一位成功連任的總理。

艾班尼斯的主要政治對手是中間偏右自由黨/國家黨聯盟（Liberal-National）領袖達頓（Peter Dutton），然自由黨/國家黨聯盟自3月大選宣布開跑以來民調滑落，達頓的保守性格讓澳洲公眾將他與目前在澳洲極不受歡迎的美國總統川普做聯想。澳洲也有越來越多選民看向兩大黨以外的選擇。

認識澳洲兩大黨領袖與政策立場

現任總理兼工黨領袖艾班尼斯在澳洲複雜多變的政壇已屬老將，2022年上屆大選率工黨在150席國會裡贏得77席拿回執政，卻創澳洲選舉史上最低空飛過的勝選；自由黨/國家黨聯盟只拿到53席丟掉政權。

艾班尼斯的連任政綱與前美國總統拜登的民主黨路線相近。他希望促進澳洲綠色製造業發展、增加關鍵礦產開採與加工、加速朝再生能源轉型，以及大舉投資幼教和大多免費的公共醫療。

達頓則是昆士蘭州的中小企業主出身，還當過警察。他公開表態力挺以色列和烏克蘭，他所屬自由黨/國家黨聯盟承諾削減公共開支，指責艾班尼斯加劇通膨危機。

達頓承諾削減公共支出、增加天然氣供應、削減移民並降低食品雜貨價格。但他不是氣候變遷陰謀論一派，曾公開支持2015年巴黎協定的氣候目標，也承諾引入核電好讓實現淨零排放不用過度仰賴再生能源；達頓還承諾維護澳洲社會安全網並反對貿易關稅，諸多立場與美國總統川普及一般國家的右派不盡相同。

澳洲工黨民調領先 有望繼續執政

自3月大選開跑以來，民調顯示工黨處於領先。大多數專家預計工黨應能成為最大黨並繼續執政，差別只在單獨過半或再找小黨派和獨立人士組聯合內閣。

澳廣新聞網（ABC News）引述「輿觀」（YouGov）選前最後一次民調顯示，工黨以52.9%的支持率領先自由黨/國家黨聯盟的47.1%。輿觀預測工黨可望在國會贏得76到85席。澳洲眾議院共150席，76席即過半。

但也有越來越多澳洲選民看向兩黨外的其他選擇。民調顯示，兩黨外候選人的得票從1980年的8.5%攀升至2022年的30%。

艾班尼斯任內澳中關係回溫

澳洲與中國外交關係於自由黨/國家黨聯盟政府時期急遽惡化，但在艾班尼斯上台後有所改善；中國對澳洲葡萄酒、大麥等出口品實施的貿易制裁在最近3年內陸續取消。

達頓在前一任政府時擔任國防部長，是對中國立場強硬的鷹派。包括彭博（Bloomberg News）在內的外媒認為，若達頓成為總理，澳洲對中國態度應會再次生變。自由黨/國家黨聯盟常批艾班尼斯對中政策「軟弱」，尤其在中國海軍近期於澳洲東岸實彈演習後。若達頓掌權，勢必對這類情況更強硬回擊。

透過 Google News 追蹤中央社

在川普接連端出關稅措施後，艾班尼斯與達頓都表示自己最有能力應付美國。

艾班尼斯似已初步與川普建立起良好關係，川普在2月兩人一次通話後稱艾班尼斯是「很不錯的人」；選前倒數幾天，川普也表示願接艾班尼斯的電話討論貿易。達頓則大致在理念上與川普較接近。（譯者：陳亦偉）1140502