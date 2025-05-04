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蒲亭：俄國有實力結束俄烏戰爭 盼無須動用核武

2025/5/4 20:33
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（中央社莫斯科4日綜合外電報導）俄羅斯總統蒲亭在今天公開的影片中表示，俄國具有足夠的實力和資源，讓俄烏戰爭以符合俄方要求的合理結局收場，但他希望無須動用核武。

路透社報導，俄羅斯國家電視台拍了一部關於蒲亭（Vladimir Putin）擔任俄國最高領導人25年的影片，題為「俄羅斯、克里姆林宮、蒲亭、25年」（Russia, Kremlin, Putin, 25 years），一位記者在片中詢問蒲亭關於俄烏戰爭引起核升級的風險。

蒲亭回應：「他們想要挑釁我們，讓我們犯錯。沒有必要使用那些武器…我希望不會需要動用它們。」蒲亭受訪時身旁是19世紀保守派沙皇亞歷山大三世（Tsar Alexander III）的畫像，他在位時致力鎮壓異議人士。

蒲亭說：「我們具有足夠的實力和手段，讓2022年開始（的戰爭）有合理的收場，且符合俄羅斯要求的結果。」

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美國總統川普數週來持續表示，他對莫斯科和基輔當局無法達成終戰協議感到失望，但克里姆林宮指出，這場衝突非常複雜，華府希望看到的快速進展很難達成。

蒲亭是繼前蘇聯領導人史達林（Joseph Stalin）之後，在任時間最長的克宮領袖。（譯者：洪培英/核稿：陳正健）1140504

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