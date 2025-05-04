克宮證實習近平5/7訪俄 與蒲亭商討俄中戰略關係
2025/5/4 18:48（5/4 18:52 更新）
（中央社莫斯科4日綜合外電報導）俄羅斯克里姆林宮今天宣布，中國國家主席習近平將於5月7日至10日赴俄國進行正式訪問，期間他會出席蘇聯擊敗納粹德國80週年的紀念活動，並與俄國總統蒲亭會談。
路透社報導，克里姆林宮（Kremlin）於通訊軟體Telegram發布聲明稱，習近平將和蒲亭（Vladimir Putin）討論俄中兩國戰略夥伴關係的發展，並簽署數項文件。
克里姆林宮提到：「會談期間，將討論進一步發展全面夥伴關係與戰略合作等主要議題，以及當前的國際和區域議程問題。」
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中國外交部今天也宣布，習近平預計出席在俄國首都莫斯科舉行的「紀念蘇聯偉大衛國戰爭勝利」（第二次世界大戰歐洲戰事結束）80週年慶典。
中國外交部還說，習近平將跟蒲亭就新形勢下中俄關係發展以及「一系列國際和地區重大問題」進行「戰略溝通」。（譯者：洪培英/核稿：陳彥鈞）1140504
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