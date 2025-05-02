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路透：台灣將首度紀念二戰歐洲終戰 賴總統8日演說強調侵略必敗

2025/5/2 18:31（5/2 19:23 更新）
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總統賴清德。（中央社檔案照片）
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（中央社台北2日綜合外電報導）消息人士告訴路透社，台灣下週將首度舉行第二次世界大戰歐洲戰場結束戰事的紀念活動，總統賴清德會強調侵略行徑必遭擊敗。台灣正面臨著來自中國的與日俱增軍事壓力。

路透社報導，自從今年初以來，台灣一直尋求以這場戰爭來說明為何侵略終將失敗，讓中國引以為鑑，並且一改北京當局所謂二戰勝利歸功於共軍的論述。

不願具名的4位知情人士告訴路透社，賴總統5月8日將在台北接待外國使節和其他政要，發表第二次世界大戰歐戰勝利80週年演說。

這會是台灣首度正式紀念二戰歐洲戰場勝利。其中兩位消息人士指出，面對中國、俄羅斯、伊朗和北韓蠻橫跋扈與日俱增，賴總統將藉此號召台灣的盟友團結一致。

消息人士說道：「第二次世界大戰的勝利來自於這些國家團結，強調侵略必須遭到擊敗，這很重要。所有愛好和平的國家必須團結一致。」

消息人士提到，賴總統很可能會提醒世人，民主國家現在正面臨民主體制於80年前遭遇的相同威脅，意指包括中國軍事侵略、政治脅迫和散布假消息等例證。

台灣總統府尚未回覆路透社的置評請求。

賴總統發表這項演說隔天，俄羅斯總統蒲亭（Vladimir Putin）9日將以閱兵儀式紀念歐戰結束80週年。俄羅斯政府表示，中國國家主席習近平將出席。

報導引述消息人士說法指出，紀念活動將在台北賓館舉行，那是日本殖民統治台灣時期的總督官邸。

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另一名消息人士稱，這項活動也是台灣試圖從中國手中拿回這場戰爭歷史詮釋權之舉。

該位消息人士說，「賴總統有很強的歷史感」，並提到賴總統去年曾表示，如果中國要併吞台灣真是為領土完整，中國應拿回璦琿條約割讓給俄羅斯的土地。（譯者：何宏儒/核稿：陳彥鈞）1140502

#第二次世界大戰
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