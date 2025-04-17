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近代史教材爭議 國教院：讀原始文件、引導思辨

2025/4/17 17:51（4/17 18:46 更新）
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國家教育研究院17日建議，教科書應呈現聯合國大會第2758號決議；以及開羅宣言、舊金山和約、中日和約等涉及台灣主權和國際地位的史料，從閱讀原始文件，思辨各方論述。圖為國教院舉辦的教科書展。（中央社檔案照片）
國家教育研究院17日建議，教科書應呈現聯合國大會第2758號決議；以及開羅宣言、舊金山和約、中日和約等涉及台灣主權和國際地位的史料，從閱讀原始文件，思辨各方論述。圖為國教院舉辦的教科書展。（中央社檔案照片）
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（中央社記者陳至中台北17日電）國家教育研究院今天建議，教科書應呈現聯合國大會第2758號決議；以及開羅宣言、舊金山和約、中日和約等涉及台灣主權和國際地位的史料，從閱讀原始文件，思辨各方論述。

國教院召開「審定本教科用書3方座談會議」，邀集課綱研發、教科書審議、出版業者3方代表討論，會中針對中小學現代史相關學習內容的編審原則，做出2點決議。

國教院副院長顏慶祥接受中央社電訪強調，會有以上討論，與教育部長鄭英耀本月14日在立法院說要研發「識讀中國」的教材無關。會中所作的決議屬「建議」性質，國教院保持開放態度，出版社也不是非改不可。

顏慶祥解釋，去年開始，陸續有學者致電國教院，期盼教科書書寫要接近歷史事實，提供的見解應與時俱進。尤其是歐洲議會2024年10月以壓倒性票數通過決議案，反對中國利用扭曲「聯大第2758號決議」，學者認為台灣的教科書應更精準，避免國際上的誤解。

聯大第2758號決議主要是涉及中華人民共和國在聯合國的地位，沒有確立中國對台灣享有主權。但北京多次在國際場合曲解該決議，排擠台灣的國際參與。

顏慶祥表示，經與出版社溝通形成共識，教科書應摘述聯大第2758號決議的中英文史料，並言明在文本中並未提及中華民國或台灣。這樣的好處是讓學生閱讀原始史料，從歷史事實出發，進而引導討論，思辨各方的解釋與論述。

在涉及戰後台灣歸屬的內容，顏慶祥指出，目前教科書寫的較簡單，例如稱「開羅宣言」將台澎金馬歸還中華民國。然而，這樣恐誤導學子以為幾個政治人物談一談，就確定了台灣的未來，且當時二戰根本還沒結束；宣言是否具備法令的約束力，學界也有一些爭議。

國教院建議，應加上戰後的舊金山和約、中日和約等，內容可說明日本放棄對台灣、澎湖、南沙群島、西沙群島的一切權利。顏慶祥表示，這樣可讓學子有完整的時間軸，了解戰後台灣歸屬的來龍去脈。

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外界擔心會學生朝向「台灣地位未定論」。顏慶祥表示，任何國家的主權地位，都是由生活在這塊土地上的人民、老百姓，經由不斷累積和自由意志的選擇、凝聚而出。「這才是最珍貴的，絕對不是開羅會議中的幾個人就能決定，且我們在追任何國際事件，都不能只看一部分，後面都不看了。」

顏慶祥表示，在會議上，多數出版業者對上述建議有共識，只是擔心改教科書要重送審定，很花時間。國教院則解釋，會依照「國民小學及國民中學教科用書審定辦法」第17條，以「資料更新」的方式報審，且採「隨到隨審」的方式，讓出版社能配合教科書的印刷時間。（編輯：陳政偉）1140417

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