國教院建議教材述聯大2758號決議 言明未提及台灣

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（中央社記者陳至中台北17日電）歐洲議會去年通過決議，反對中國利用扭曲「聯大第2758號決議」排擠台灣的國際參與。國家教育研究院今天建議，教材應中英原文摘述該決議文，並言明其中並未提及台灣。

聯大第2758號決議主要是涉及中華人民共和國在聯合國的地位，但沒有確立中國對台灣享有主權。北京多次在國際場合曲解該決議，指台灣在聯合國的唯一稱謂是「中國台灣省」，台灣從來不是一個國家等。

歐洲議會2024年10月以壓倒性票數通過決議案，反對中國利用扭曲「聯大第2758號決議」排擠台灣的國際參與。美國國務院今年3月也公開表示，刻意濫用和扭曲這項決議是中國施壓行動的一環，意在將台灣孤立於國際社會。

台灣負責審議課綱和教科書的國家教育研究院今天召開「審定本教科用書3方座談會議」，邀集課綱研發、教科書審議、出版業者3方代表討論，會中針對國中社會科會對應「當代臺灣」及「現代國家的興起」，以及高中歷史對應「現代國家的形塑」相關學習內容的編審原則，做出2點決議。

國教院指出，會議代表得出共識，建議教科用書呈現聯合國大會2758號決議文中英文史料內容，在書寫上按照原文摘述，並言明在文本中並未提及中華民國或台灣等字句。

另外，國中社會除了開羅會議（開羅宣言）外，也建議加入舊金山和約、中日和約等，以說明日本放棄對台灣、澎湖、南沙群島、西沙群島的一切權利。

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國教院長林從一表示，教科用書內容不再可能一成不變，常要回應學理發展、學習需求與各界民情。對於各類內容疑義，國教院除由內部專業研議，還須依議題性質舉辦專家會議，或召開三方座談，以學術研究為本，吸納多方意見凝聚共識。

林從一強調，教科用書審定為國教院法定職掌，每本教科用書的執照都由院長署名核發。國教院除負有把關內容品質的責任，也必須鼎鼐調和（比喻溝通協調國政，也稱調和鼎鼐），扛起各界的壓力與期待。（編輯：陳政偉）1140417