教育部：研發識讀中國輔助教材 供教師補充使用

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（中央社記者賴于榛台北17日電）為因應中國5大國安威脅，總統賴清德日前指示，教育部等應全面深化青年學子對中國的識讀教育。教育部今天表示，現行課綱本來就有識讀中國的相關學習條目，目前正研發的是輔助教材，未來提供教師教學時補充使用的選項之一。

賴總統日前指示，因應中國帶來的5大國安威脅，為防中國藉「融合發展」吸引台商、台青的威脅，請教育部會同陸委會、經濟部等相關機關，全面深化青年學子對中國的識讀教育，以及對兩岸交流應有的認知。教育部長鄭英耀日前在立法院則說明，預計今年暑假開發出國家認同、識讀中國威脅的教材。

教育部國教署副署長戴淑芬今天出席行政院會後記者會時表示，有關識讀中國教材部分，其實現行課綱中就已經有學習條目，包含公民課程有中國政治特性與挑戰，以及中國經濟發展如何影響區域和平、台海兩岸關係等，而教育部目前正在研發的教材，則屬於輔助、補充用的教材。

戴淑芬解釋，雖然課綱就有識讀中國的內容，教師授課也會提及，但若內容不夠充實的時候，將不足以讓教師加深、加廣教學。因此，教育部委託高中公民課程深化以及教材研發強化民主韌性涵育當代公民責任計畫的補充教材研發計畫案，由公民中心專業老師研發補充教材。

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戴淑芬指出，為此教材，暑假將舉辦研習，預計由教授公民、歷史等社會科老師參與研習，研發完成後，為強化推廣此份補充教材，教育部也將透過影音或是Podcast等多元管道，讓老師、學生更加了解。

戴淑芬強調，教師可以選擇使用或不使用此次研發的補充教材，也可以運用其他教師所認為可以詮釋課綱學習條目的補充教材。（編輯：張若瑤）1140417