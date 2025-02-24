習近平蒲亭通話 強調中俄是真朋友非權宜之計

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（中央社台北24日電）美俄日前針對烏克蘭問題會談後，俄羅斯總統蒲亭今天即與中國國家主席習近平通電話。習近平說，中俄是「患難與共的真朋友」，中俄關係任憑國際風雲變幻都將「從容前行」；蒲亭則說，發展對中關係是俄方戰略選擇，絕非權宜之計。

在總統川普（Donald Trump）主導下，美國在烏克蘭問題的立場上大幅轉變，「聯俄制中」之說甚嚚塵上。而蒲亭（Vladimir Putin）在美俄會談後不久即與習近平通話，被視為是藉此向中國破除「制中」的傳言，並強調俄中友誼不變。而今天也正是俄羅斯入侵烏克蘭3週年。

新華社報導，在通話中，蒲亭向習近平介紹了美俄「接觸」最新情況和俄方在「烏克蘭危機」問題上的原則立場，並聲稱俄方致力於「消除俄烏衝突根源」，達成「可持續和長久的和平方案」。兩人並同意，繼續透過各種方式保持溝通協調。

根據報導，習近平向蒲亭說，歷史和現實昭示著，中俄是「搬不走的好鄰居」，是「患難與共、相互支持、共同發展的真朋友」。中俄關係具有強大內生動力和獨特戰略價值，不針對第三方，也不受任何第三方影響。

習近平又說，中俄兩國的發展戰略和外交政策是「管長遠的」。「任憑國際風雲變幻」，中俄關係都將「從容前行」，為各自發展振興助力，為國際關係注入「穩定性和正能量」。

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根據報導，蒲亭向習近平說，發展對中關係是俄方「著眼長遠作出的戰略選擇，絕非權宜之計，不受一時一事影響，不受外部因素干擾」。當前形勢下，俄中保持密切溝通，符合兩國「新時代全面戰略協作夥伴關係」精神，也將釋放俄中在國際事務中「發揮穩定作用」的積極訊號。

習近平並針對烏克蘭問題說，「烏克蘭危機」全面升級之初，他就提出解決危機的「四個應該」等基本主張。2024年9月，中國與巴西會同部分「南方國家」成立「烏克蘭危機和平之友小組」，為推動「危機」政治解決營造氛圍、積累條件。中方樂見俄羅斯及有關各方為化解「危機」作出積極努力。（編輯：邱國強）1140224