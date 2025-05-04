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俄羅斯提議停火3天 澤倫斯基：不與蒲亭玩遊戲

2025/5/4 08:52（5/4 09:01 更新）
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（中央社基輔3日綜合外電報導）烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）指俄羅斯總統蒲亭（Vladimir Putin）下令的3天停火只是在做戲，但他表示，基輔已做好全面停火的準備。

法新社報導，莫斯科當局表示，停火3天目的在測試基輔當局對於長期和平是否「做好準備」。提議停火這3天適逢俄羅斯5月9日慶祝蘇聯在第二次世界大戰擊敗納粹德國。俄方同時指控澤倫斯基對紀念日活動構成「直接威脅」。

俄國已拒絕烏美兩國3月提出的30天無條件停火。自此之後，蒲亭對於如何終結3年俄烏戰爭幾乎隻字未提。

澤倫斯基說：「這對他（蒲亭）來說更像是在做戲。因為在兩三天內，絕無可能訂出終結戰爭的下一步計畫。」

澤倫斯基昨天向法新社等媒體記者作上述表示。

烏克蘭一些人批評，俄方停火是為了避免基輔擾亂他們的二戰紀念活動。屆時外國領袖將抵莫斯科觀看紅場閱兵儀式，蒲亭也會在典禮中發表演說。

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澤倫斯基表示，烏克蘭不會「玩手段來營造愉快的氛圍，好讓蒲亭能在5月9日擺脫被孤立的情勢」。

澤倫斯基在晚間談話中又說，他認為俄羅斯方面尚未「準備好」實現長期停火。（譯者：紀錦玲/核稿：蔡佳敏）1140504

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