路透：美國已敲定對俄羅斯新制裁 就看川普是否批准

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（中央社華盛頓3日綜合外電報導）路透社引述3名美國官員和1名知情人士報導，美國官員已經敲定對俄羅斯的新經濟制裁措施，包括銀行和能源項目，以加強施壓莫斯科接受美國總統川普為結束俄烏戰爭所提的方案。

其中1名美國官員透露，新制裁的對象包括俄國國有能源業巨擘俄羅斯天然氣公司（Gazprom），以及俄國自然資源業和銀行業的數家大型實體。此外這名官員未提供進一步細節。

這套制裁方案是否會得到川普（Donald Trump）的同意，仍存在許多變數。川普先前的言論和行動似乎站在莫斯科一方，但在俄羅斯總統蒲亭（Vladimir Putin）對他提議的停火及和平談判嗤之以鼻後，川普的態度已轉為失望。

根據知情的消息人士說法，美國國家安全會議（National Security Council）「正在努力協調出一系列對俄羅斯更具懲罰性的行動」。但這名人士強調：「這必須由川普來批准。」

另名美國官員也附和說：「決定權完全在他（川普）身上。」

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對於這些消息，美國國家安全會議發言人修伊特（James Hewitt）表示：「（川普）總統從一開始就清楚表明他會努力達成（俄羅斯與烏克蘭）全面徹底停火。...對於進行中的協商相關細節，我們不予置評。」

美方制裁的主要執行單位美國財政部，則未回應置評請求。（譯者：林沂鋒/核稿：張正芊）1140503