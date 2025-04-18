德準執政黨擬改方針 給極右翼表現機會讓選民認清

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（中央社柏林17日綜合外電報導）基民黨在德國即將重返執政。黨內越來越多人認為，隨極右翼的德國另類選擇黨成為最大在野黨，應讓對方有機會在國會主導一些委員會，讓選民看清對方真面目。

在今年2月23日舉行的德國國會提前改選，基民/基社聯盟（CDU/CSU）以28.5%的得票率成為第一大黨，德國另類選擇黨（AfD）20.8%排名第2，上屆第一大黨社民黨（SPD）16.4%掉到第3。

政治新聞網Politico.eu指出，雖然前總理梅克爾（Angela Merkel）所屬中間偏右的基民黨（CDU）多年來堅定不移地拒絕與極右翼勢力合作、往來，但這道「防火牆」隨德國選後的最新政治版圖而現鬆動。

德國的極右翼政黨在二戰結束後首次躍居第二大黨，影響所及是主流政黨恐無法再如過去般把德國另類選擇黨視為無物。

德國另類選擇黨內人士告訴Politico.eu，黨內一些國會議員閉門時已與他黨成員接觸並得到正面回覆，願支持另類選擇黨的議員在國會一些委員會擔任主席。另類選擇黨在新國會擁152席是最大在野黨，有權擔任多個委員會的主席。委員會主席可以引導論辯、傳喚專家開公聽會並影響立法議程，是具有實權的職位。

基民/基社聯盟與社民黨4月初宣布達成共識組聯合政府，基民黨黨魁梅爾茨（Friedrich Merz）5月將成為德國新總理。梅爾茨於大選期間試過水溫，在國會找另類選擇黨相挺通過移民議程，當時招致不小批評。

到目前基民黨與看守政府的中間偏左社民黨等主流政黨，仍刻意孤立另類選擇黨，一直阻止對方出任聯邦議院（Bundestag, 德國下議院）副議長。按慣例各黨的國會黨團成員都有資格任副議長一職。

基民黨內要員、前衛生部長史巴恩（Jens Spahn）告訴畫報（Bild），既然另類選擇黨斬獲如此多席次，「顯然選民想藉此傳達信息」，因此另類選擇黨在國會「理應享有與其他反對黨相同的待遇」。

基民/基社聯盟國會黨團副主席瓦德福（Johann Wadephul）表示，打壓只會給另類選擇黨爭取到更多同情，如今他改為「只要過去沒有不當言行」，就願支持對方擔任委員會主席。

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基民黨的策略似乎轉為不妨讓另類選擇黨承擔責任，寄希望選民看清對方進而產生反感。

基民黨內明日之星、國會議員安拓爾（Philipp Amthor）說：「合理觀點是，（對付另類選擇黨）應透過激烈的實質論辯而非耍程序手段。」（譯者：陳亦偉）1140418