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北市「洗澡」服務改擦澡 障礙者團體反彈

2025/6/30 12:05
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（中央社記者陳婕翎台北30日電）台北市身障者個人助理服務表單取消「沐浴清潔」，改為「清潔盥洗/擦澡」，自7月1日起調整，引發障礙者團體反彈，認為市府未經溝通，悄悄降格，呼籲中央地方協調一致。

台灣身心障礙者自立生活聯盟祕書長林君潔今天在記者座談會指出，多個障礙者與人權團體23日才舉行記者會，呼籲政府修法落實「身心障礙者權利公約」精神，保障自立生活；未料才過3天，台北市府即傳出爭議政策，障礙者洗澡權被悄悄取消，「政策還沒改好，服務卻先退步。」

林君潔說，這次表單變更未經使用者同意，也未舉行任何說明會，表單改動看似技術性調整，實際上卻會讓原本極為有限的洗澡服務，進一步被消失。長期以來，台北市多數個人助理服務就未納入洗澡服務，僅少數個案可核定，現在連文字都不見，恐讓原本就脆弱的權益更加難以主張。

台灣障礙者權益促進會副祕書長劉于濟表示，中央與地方互踢皮球，社會局強調依法行政，衛福部又說無禁止提供洗澡服務，導致沒人負責，由障礙者獨自承擔一切。「我們談的是生活，不是生存」，中央與地方政府不應以過時觀念定義障礙者生活樣貌，呼籲中央與地方應協調一致。

現行障礙者自立生活規範不明確，各地政府執行標準不一，部分縣市有提供洗澡服務，但也有許多地方並未納入，台灣身心障礙者自立生活聯盟、台灣障礙者權益促進會、台北市新活力自立生活協會共同呼籲，明確保留「沐浴清潔」於個人助理服務項目，保障障礙者基本生活權。

立法院社會福利及衛生環境委員會召委、民進黨立委劉建國表示，衛福部日前已坦承，現行障礙者自立生活制度「不好用」，導致中央與地方執行標準不一。衛環委員會將盡快舉行會議，針對各地方政府的執行狀況，要求進行統整與改善。

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劉建國認為， 自立生活的目的，是要讓身障者能夠真正自立，但目前各地標準不一，實在太離譜，應立即統整各縣市的服務項目，讓障礙者能在全國享有一致且有尊嚴的服務規範，才是真正回應他們的生活需求。

民眾黨立委陳昭姿表示，洗澡是理所當然被尊重的權利，表單3天內改成模糊的「擦澡」，未經公開討論，只靠公文修正，無疑是剝奪人的最基本尊嚴；預算年年增加，服務卻愈來愈少，衛福部應正視制度缺口，不應讓冰冷政策、一次次精打細算，取代以人為本的制度初心。（編輯：吳素柔）1140630

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