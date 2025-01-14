助身障者圓駕駛夢 台東特製4輪機車供借用安全上路

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（中央社記者盧太城台東縣14日電）台東縣政府為促進身心障礙者的行動自由與自主生活，特製4輪機車供身心障礙者借用，協助縣內身心障礙者一圓駕駛夢、安全上路。

台東縣政府社會處長陳淑蘭今天告訴中央社記者，社會處募集閒置普通機車，改造為適合肢體障礙或平衡感不佳者的特製機車，結合台東縣輔具暨生活重建中心的專業技術與服務，提供練習及借用機會，幫助身心障礙者順利外出購物、就業或就醫，踏出自主生活重要一步。

縣長饒慶鈴透過新聞稿表示，能夠自由出行是日常生活重要部分，縣府致力打造一個公平與包容的社會，這項特製機車服務不僅是實現行動權的創新，更是對身心障礙者重拾自信的支持。

這項服務的推出，不僅提供安全且多樣化訓練場景，更讓合適的借用者有機會將特製機車帶至監理站考取駕照，完成實現自主生活關鍵一步；將由台東縣輔具暨生活重建中心提供服務，協助從輔具評估、操作訓練到考試陪同，更能切合身心障礙者需求並保障其安全，歡迎符合需求民眾申請服務。

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陳淑蘭表示，目前身心障礙者可向台東縣輔具暨生活重建中心申請「借用特製機車」，並在生活重建園區內進行駕駛訓練；園區內設有上下坡道、石磚路面及停車格等模擬場景，提供安全且真實駕駛體驗，幫助參與者逐步克服日常交通挑戰。

曾經借用的民眾表示，透過這項服務學習駕駛，讓他重新燃起對生活的信心，現在他相信自己可以安全上路。（編輯：陳仁華）1140114