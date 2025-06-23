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身障者批自立生活服務開倒車 北市：偕中央研議

2025/6/23 19:10
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（中央社記者黃麗芸、楊淑閔台北23日電）多個身障團體今天表示，北市自立生活服務申請困難，甚至有專家委員言詞不當、違反人權狀況，呼籲徹底檢視並改善。台北市社會局指出，將積極與中央研議討論。

社團法人台灣障礙者權益促進會、台灣身心障礙者自立生活聯盟、台北市新活力自立生活協會今天在台北市議會召開「台北市自立生活服務開倒車！重障者申請困難重重」記者會，批評台北市政府自立生活政策「開倒車」，呼籲台北市長蔣萬安立即糾正並落實身心障礙者權利公約（CRPD）精神。

記者會中，包括台灣同志諮詢熱線協會、台灣生育改革行動聯盟及婦女新知基金會都到場聲援。

台灣障礙者權益促進會副秘書長劉于濟會中指出，他因長期聘僱外籍看護，高昂費用造成家庭沉重負擔，且看護休假時無其他資源協助，嚴重影響生活品質與人權，所以今年決定轉而申請社會局的自立生活與長照居家服務。

他表示，在自立生活專家團體委員會的審議中，有委員涉對他「咆哮」並質疑妻子夜間為何不協助翻身，委員認為「夫妻有照顧義務」，讓他感到被侮辱，嚴重違反人權價值。

劉于濟說，最終他僅獲核定每月144小時服務時數，遠不足以應付其24小時需求，且許多服務項目被限制。

他表示，目前每日約8小時的人力協助，卻因單位不同而遭切割零碎，被迫配合服務人員時間，失去生活自主性。即使夜間居服員臨時請假，社會局也冷漠地回應無法以個人助理支援。

「我這兩個多月以來，為了實踐自立生活身心俱疲」劉于濟呼籲，北市府應提升重度障礙者的服務時數，且使用者有權利自主安排自己生活及服務資源上的運用。

針對劉于濟的陳述，與會團體提出共同訴求，包括制度檢討、專業提升及資源整合等。認為自立生活申請門檻過高，核定時數不透明不符人性；自立生活專家委員會言論違反人權，缺乏專業；北市府應跨局處溝通協調，完整障礙者自立生活支持；重度障礙者應提高自立生活服務時數，確保基本生活與人權。

最後，與會團體呼籲，北市府應立即糾正行政團隊，徹底檢視並改善自立生活服務機制，衛福部與社會局應全面檢討與修正身心障礙者權益保障法，真正保障障礙者能尊嚴地生活，讓台北市不負「首善之都」美名。

對此，社會局表示，審查全程有錄音為證，委員在專家審查會中的提問沒有羞辱之意；個人助理是一對一專人服務，考量預算、人力有限，委員根據民法對於夫妻應有同居、扶養及互相扶持的義務，詢問個案家庭支持狀況，以兼顧整體資源使用及讓服務最大化。

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社會局指出，台北市是全國最積極推動自立生活服務的縣市，近5年預算由110年新台幣1582萬餘元，逐年增至114年已超過2922萬元，成長84.7%；服務人數至114年已達161人，都是全國之冠。

有關個人助理的勞動權益、服務範圍及項目等事項，社會局表示，將積極與中央研議討論，提供實務情形供參考，期待衛福部訂定全國一致規定，供實務遵循推動。（編輯：戴光育）1140623

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