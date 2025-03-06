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河濱公園設P型車阻影響身障通行 監院糾正新北市府

2025/3/6 14:15（3/6 14:43 更新）
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圖為監察院。（中央社檔案照片）
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（中央社記者高華謙台北6日電）監察院今天表示，新北市河濱公園設置P型車阻，影響身障者通行權益，也未依要點規定落實建立編號及列管，有違身心障礙者權利公約精神與身心障礙者權益保障法規定，核有違失，因此通過糾正新北市府。

監察委員王幼玲、趙永清今天透過新聞稿表示，新北市政府自民國108年起依常見輔具規格設置P型車阻，並修正河川高灘地綠美化園區管理要點，將車阻列為園區內設施。身障團體於109年起多次陳情，新北市府雖有辦理會勘處理，但園區53個保全崗哨轄內170處P型車阻，至113年9月監察院現地勘查，都未依要點規定落實建立編號及列管。

監委說明，新北市府在車阻上方貼示專人服務電話，安排由保全協助通行，但民眾難以具體指出車阻確切位置，影響保全協助通行即時性，也有不少狀況是聯繫後無人回應，這種做法對於聽、語障或多重障別人士，造成阻礙更大，有違身心障礙者權利公約精神及身心障礙者權益保障法規定，核有違失。

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監委指出，新北市政府早於102年將市轄河濱公園列為處罰條例適用範圍，違者取締告發，但每年違規事件逾千件；108年才在2處違規率高地點試辦智慧車牌辨識系統，至112年增設6處、113年再增9處，合計6年僅設置17處科技執法點及拆除15處車阻，科技執法覆蓋率仍明顯不足，無法有效解決車阻限制通行問題。

監委強調，此外，經濟部作為河川管理中央主管機關，對於轄管河川區域活動場所無障礙設施及設備，不僅未落實身心障礙者權益保障法規定，至今無完善相關規範，導致地方政府無所依循，也使身心障礙者無法公平使用設施、設備或享有權利，未符身心障礙者權利公約精神，亟待檢討改進。（編輯：張若瑤）1140306

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