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北市復康巴士外縣市發車時間限制 7月起試辦放寬

2025/6/26 17:02（6/26 17:32 更新）
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圖為台北市長蔣萬安（前右）民國112年間出席台北市吉瑞慈善公益協會捐贈2輛小型復康巴士捐贈典禮。（中央社檔案照片）
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（中央社記者劉建邦台北26日電）北市議員指外縣市民眾搭復康巴士有時間限制，不利學生到北市上學。台北市公運處今天表示，7月起試辦上午9時後以臨時趟次媒合外縣市需求，雙北也將持續研議整合復康巴士。

國民黨台北市議員詹為元透過資料表示，有設籍北市的身心障礙學生住在新北市，每天清晨須搭復康巴士至北市上課，但北市復康巴士規定每天上午10時前的服務起點須於台北市內，導致家長須另外叫車送小孩至台北市，才能使用北市復康巴士。

詹為元說，台北市身心障礙者小型冷氣車服務品質監督委員會曾於民國99年決議，把原規定在上午11時前不得於台北市外起點發車的限制放寬為上午10時前，但此規定已15年未更動，期間委員多次反映此規定造成清晨通勤、就醫、就學民眾不便，但未見市府修正。

詹為元提供的資料提到，公運處曾說明限制目的是基於資源應優先滿足市民，且考量上午7時至9時為尖峰時段，若派空車至新北市，恐造成服務排擠效應。

詹為元認為，台北市府應檢討現行「市外起點發車須於上午10時後」規定，並評估放寬且應與新北市討論推動雙北復康巴士整合機制，如建置雙北共用派車平台，才能互惠雙北市民。

台北市公共運輸處回應，復康巴士量能為328輛，每輛每月服務量能約5萬趟，以台北市民需求優先。

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公運處表示，針對議員建議，委員會去年討論後，決定今年7月1日起試辦上午9時後以臨時趟次媒合外縣市用車需求，當天就可打電話或透過網路確認有無空車能載運，試辦期3個月，同時雙北將持續研議身障學生需求及整合復康巴士。

不過，詹為元認為，此政策屬短期彈性機制，無法根本解決制度限制，尤其對每天上午8時前必須出門工作、上學，且須搭復康巴士的民眾及學生而言幫助有限。（編輯：蕭博文）1140626

詹為元
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