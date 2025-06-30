職撞巡迴賽第3站 張榮麟搶尾局勝柯秉逸首奪冠

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（中央社記者黎建忠台北30日電）CTPBA職業撞球巡迴賽第3站，昨在新北市林口九號颱風競技館落幕，「火雲邪神」張榮麟在決賽中搶尾局順利接手清台，以11比10擊退「撞球王子」柯秉逸，首度拿下分站冠軍。

為期2天的CTPBA職業撞球巡迴賽第3站，在28日登場，共計80名球員參賽，其中包括11名外籍選手。昨天最後1天賽事，8強全由地主台灣球員包辦，決賽戲碼則由冠軍常客張榮麟對上柯秉逸。

冠軍賽採搶11局，張榮麟開賽先取得2比0優勢，但隨後柯秉逸將局數追成2比2平手，儘管他曾一度在比賽中段取得8比4的領先優勢，但張榮麟絲毫不放棄，再連拿4局追成平手。

接下來雙方進入拉鋸戰，一路戰成10比10平手，來到關鍵搶尾局，結果柯秉逸在解1號球時犯規，被張榮麟接手後直接清台帶走冠軍，首次奪下CTPBA職業撞球巡迴賽冠軍頭銜。

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CTPBA職業撞球巡迴賽首站張榮麟雖然打進決賽，但是敗給了柯秉中，只得苦吞亞軍；第2站則由柯氏兄弟包下冠、亞軍，由柯家大哥柯秉逸收下冠軍。

賽事規劃年度4場分站賽，外加1場總冠軍賽，年度積分戰績前3名球員，可分別獲10萬元、5萬元與3萬元的國外參賽旅費補助。（編輯：吳素柔）1140630