加入LINE官方帳號立刻加入
本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
財經訊息
訊息平台
香港國安法實施5年 移民港人難回鄉、台人壓抑恐懼續留
首頁 / 社會

台中警局外對友潑汽油縱火致死 男判無期徒刑定讞

2025/6/30 11:18
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者林長順台北30日電）雲林縣男子黃士廉與杜姓友人有嫌隙，2人相約台中市警察局旁談判，黃男潑灑汽油到杜男身上並點火引燃，造成杜男死亡。法院一、二審判處黃男無期徒刑，褫奪公權終身。最高法院駁回上訴定讞。

判決指出，黃男與杜男原為朋友關係，黃男介紹胞弟為杜男紋身，兩人因杜男紋身問題產生糾紛，相約於民國112年7月24日下午在台中市見面談判。黃男在見面前在雲林縣內陸續購買火柴1盒、16公升汽油桶1個及98無鉛汽油共計11.9公升，並自備橘色水桶1個。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

判決表示，黃男帶齊火柴、汽油、汽油桶等物後，當天傍晚6時31分許開車前往台中市警察局第四分局外的路旁，等到杜男到達後，黃男將汽油朝杜男身上潑灑，隨後兩人發生爭吵，黃男點燃火柴朝杜男所站位置丟擲，引燃杜男身上的汽油後逃逸，杜男送醫後不治。

台中地檢署依殺人罪嫌起訴黃男，並移送台中地方法院國民法官法庭審理。一、二審均依殺人罪判處黃男無期徒刑，褫奪公權終身。最高法院今天駁回上訴，全案定讞。（編輯：張銘坤）1140630

#台中市
#最高法院
#警察局
#台中地檢署
#殺人
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

70
更多編輯台推薦新聞：