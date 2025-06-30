台中警局外對友潑汽油縱火致死 男判無期徒刑定讞

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（中央社記者林長順台北30日電）雲林縣男子黃士廉與杜姓友人有嫌隙，2人相約台中市警察局旁談判，黃男潑灑汽油到杜男身上並點火引燃，造成杜男死亡。法院一、二審判處黃男無期徒刑，褫奪公權終身。最高法院駁回上訴定讞。

判決指出，黃男與杜男原為朋友關係，黃男介紹胞弟為杜男紋身，兩人因杜男紋身問題產生糾紛，相約於民國112年7月24日下午在台中市見面談判。黃男在見面前在雲林縣內陸續購買火柴1盒、16公升汽油桶1個及98無鉛汽油共計11.9公升，並自備橘色水桶1個。

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判決表示，黃男帶齊火柴、汽油、汽油桶等物後，當天傍晚6時31分許開車前往台中市警察局第四分局外的路旁，等到杜男到達後，黃男將汽油朝杜男身上潑灑，隨後兩人發生爭吵，黃男點燃火柴朝杜男所站位置丟擲，引燃杜男身上的汽油後逃逸，杜男送醫後不治。

台中地檢署依殺人罪嫌起訴黃男，並移送台中地方法院國民法官法庭審理。一、二審均依殺人罪判處黃男無期徒刑，褫奪公權終身。最高法院今天駁回上訴，全案定讞。（編輯：張銘坤）1140630