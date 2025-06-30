吳思瑤：中共認知作戰介罷 未來會變本加厲

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者王揚宇台北30日電）中選會宣布24位國民黨立委罷免案成案，7月26日投開票。民進黨立法院黨團幹事長吳思瑤今天受訪說，過去中國無所不用其極的介入選舉，現在則會「介罷」，包括進行認知作戰或實體暴力打擊等，會越來越變本加厲。

吳思瑤也說，未來要持續關注幾件事情，即是否有不當中共資金流入國民黨，進行反罷免的操作，以及是否有過分、強大壓迫台商返台投票，替國民黨救罷免等。

吳思瑤今天在立法院接受媒體聯訪，針對政論節目主持人李正皓及罷免國民黨立委羅明才的領銜人遭天道盟威脅，外界質疑這可能與大罷免有關，甚至背後還有中共教唆，意圖干預台灣內政等議題，作上述說明。

吳思瑤認為，國民黨為了反罷免，中共勢必會出手，也極有可能已經出手，因為過去中共公然介選，現在就會無所不用其極的介入罷免，像是已發生的事實，即一再透過認知作戰打擊發動罷免的公民團體領導人，也抹黑攻擊投入罷免工作的民進黨從政者等，這都是現在進行式。

吳思瑤質疑，至於暴力事件，經相關單位調查，對李正皓的施暴者為天道盟黑道人士，這背後有無中國的影武，而中共為了讓藍白持續成為在台灣的中國勢力代言人，公然介罷的行為一定會越來越變本加厲。

媒體追問，網紅「館長」陳之漢指台灣2300萬人的性命是由中國14億人決定。吳思瑤表示，館長去一趟中國回台後，已經不是大家認識的館長，也被中共攏絡、收買，傳達國台辦、中共想說的話，大家聽聽就好，跟館長認真就輸了。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

此外，台中市長盧秀燕29日提及，若有個別立委做得不好，民眾可以罷免，但這次罷免是無差別的，可看得出來這是報復性行動。台北市長蔣萬安則說，民進黨就是最大的詐騙集團。

吳思瑤表示，發動無差別罷免行動的人不就是國民黨，只是最終失敗，且國民黨發動惡罷，現在具體被起訴人從台北到台中等5個縣市，已有93人被起訴，全台灣最大的詐騙集團就是國民黨，請盧秀燕、蔣萬安專心市政。（編輯：楊凱翔）1140630