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動保團體批活體豬拍賣虐待 籲推屠體評級交易

2025/6/30 12:40（6/30 13:19 更新）
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台灣動物社會研究會、台灣防止虐待動物協會、關懷生命協會等多個民間團體30日上午前往農業部抗議，揭露台灣每年約600萬隻豬在被屠宰前，被迫經歷暴力電擊、鞭打、鐵釘刺印、活勾上顎或不當拖拉等慘無人道的虐待折磨。中央社記者趙世勳攝 114年6月30日
台灣動物社會研究會、台灣防止虐待動物協會、關懷生命協會等多個民間團體30日上午前往農業部抗議，揭露台灣每年約600萬隻豬在被屠宰前，被迫經歷暴力電擊、鞭打、鐵釘刺印、活勾上顎或不當拖拉等慘無人道的虐待折磨。中央社記者趙世勳攝 114年6月30日
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（中央社記者汪淑台北30日電）多個動保團體今天到農業部陳情抗議，指台灣拚豬肉外銷，卻無視「活體拍賣」制度對豬隻的殘忍虐待，呼籲儘速推動「屠體評級」交易，讓台灣豬肉產銷跟上國際現代化。

台灣動物社會研究會、台灣防止虐待動物協會、關懷生命協會、台灣動物平權促進會、台灣友善動物協會、台灣永續飲食轉型智庫等團體，上午到農業部大門前，抗議政府拚豬肉外銷，卻漠視「活體拍賣」對豬隻的殘忍虐待。

動保團體公布2024年9月到2025年3月，在全台11個縣市、13個肉品市場，調查拍攝的最新影像。

動保團體說，台灣每年約600萬隻豬在被屠宰場前，被迫經歷暴力電擊、鞭打、鐵釘刺印、活勾上顎或拖拉肛門等，慘無人道的虐待折磨；農業部應重視這種落後、野蠻制度背後的嚴重虐待動物問題，儘速提出轉型「屠體評級」交易的政策期程，讓台灣豬肉產銷跟上國際現代化。

台灣動物社會研究會副執行長陳玉敏說，全台除台北市、基隆市、新竹市、連江縣、澎湖縣、金門縣、嘉義縣外，都設有公立肉品市場進行肉豬活體拍賣，這項制度導致全台肉豬過度運輸，不僅增加防疫風險，更傷害動物福利；而活體拍賣制度對豬造成的殘暴對待，是系統性的問題，必須靠制度改變才能優化。

陳玉敏呼籲，中央與各縣市政府首長聯手，終結落後野蠻的「活體拍賣」，建立「屠體評級」，公開透明的評級與價格平台，讓承銷人根據屠體品質數據交易，而非肉商以肉眼觀看豬隻走秀來決定價格，做法不但更科學，也可反映豬農飼養管理的用心與技術，提升豬農飼養的國際競爭力。

陳玉敏表示，歐美、日韓等國皆已淘汰活體拍賣，改採符合科學、現代化的「屠體評級」制度。豬隻從牧場直送屠宰場屠宰後，屠體經儀器測量脂肪與瘦肉比例、肌肉品質，標準化分級後再定價交易，兼顧動物福利、防疫與肉品品質，更可提升養豬品質；而台灣還在憑肉商以肉眼觀看豬隻走秀來決定價格，不科學也不客觀。

動保團體現場喊口號，呼籲「吃豬肉，不應殘忍虐待」，要求農業部推動豬肉產銷現代化，提出轉型屠體交易政策期程，廢除活體拍賣制度，保障動物福利，提升肉品安全與品質。

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農業部畜牧司養豬產業科科長陳宜孜接下動保團體的陳情書，並表示會妥善處理。

另外，台灣動物社會研究會今年4月23日發起「廢除豬隻活體拍賣」線上連署，據研究會統計，目前已有近萬人參與。（編輯：吳素柔）1140630

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台灣動物社會研究會等多個民間團體30日上午前往農業部抗議，指出活體拍賣對豬隻的殘忍虐待，呼籲農業部正視並積極提出轉型政策。中央社記者趙世勳攝 114年6月30日
台灣動物社會研究會等多個民間團體30日上午前往農業部抗議，指出活體拍賣對豬隻的殘忍虐待，呼籲農業部正視並積極提出轉型政策。中央社記者趙世勳攝 114年6月30日
台灣動物社會研究會等多個民團30日上午在農業部前舉行記者會，抗議豬隻活體拍賣制度不當虐待，台灣動物社會研究會副執行長陳玉敏（前左）遞交抗議書，呼籲相關單位提出轉型屠體交易政策。中央社記者趙世勳攝 114年6月30日
台灣動物社會研究會等多個民團30日上午在農業部前舉行記者會，抗議豬隻活體拍賣制度不當虐待，台灣動物社會研究會副執行長陳玉敏（前左）遞交抗議書，呼籲相關單位提出轉型屠體交易政策。中央社記者趙世勳攝 114年6月30日
台灣動物社會研究會等民間團體30日上午於農業部前抗議台灣豬隻活體拍賣交易制度，對豬隻極盡殘忍虐待，並透過小螢幕播放相關畫面。中央社記者趙世勳攝 114年6月30日
台灣動物社會研究會等民間團體30日上午於農業部前抗議台灣豬隻活體拍賣交易制度，對豬隻極盡殘忍虐待，並透過小螢幕播放相關畫面。中央社記者趙世勳攝 114年6月30日
台灣動物社會研究會30日上午在農業部前舉行記者會，要求農業部推動豬肉產銷現代化，提出轉型屠體交易政策期程，廢除活體拍賣制度，保障動物福利，提升肉品安全與品質。中央社記者趙世勳攝 114年6月30日
台灣動物社會研究會30日上午在農業部前舉行記者會，要求農業部推動豬肉產銷現代化，提出轉型屠體交易政策期程，廢除活體拍賣制度，保障動物福利，提升肉品安全與品質。中央社記者趙世勳攝 114年6月30日
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