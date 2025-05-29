113年網購違規動物檢疫廣告317件 開罰僅21件

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（中央社記者吳欣紜台北29日電）販售或網購境外豬肉製品、花草種子等，可能讓動植物疫病蟲害入侵台灣，防檢署113年搜查逾103萬件網購違規廣告，疑似動物檢疫物有317件，但因查緝困難，僅開罰21件。

農業部今天透過新聞稿說明，去年防檢署搜尋國內電商平台違規販售動植物檢疫商品、動物用藥及農藥廣告，共搜查超過103萬件相關廣告，較112年約94.8萬件成長8.8%，總數成長，但整體查獲率都較112年明顯下降。

其中查獲疑似動物檢疫物從520件降至317件、疑似植物檢疫物從378件降至247件、疑似動物藥品從408件降至155件、疑似農藥則從1194件降至628件。

不過，雖有查獲實質違規廣告，但礙於許多違規廣告都為假人頭帳戶所設置等，因此也讓開罰作業執行困難。

農業部動植物防疫檢疫署組長林志憲告訴中央社記者，為能實質開罰到違規者，已取得金管會同意，提供人頭或假帳戶違規者的金融帳戶資訊，讓防檢署進行後續查處實際販售違規檢疫物行為人，去年開罰疑似動物檢疫物違規廣告件數有21件，金額合計新台幣115萬。

林志憲也提到，端午節前後為網購境外肉製品的高峰，違規商品包含肉粽、臘肉都容易從疫區輸入，今年截至28日止，已查獲境外豬肉製品就有63件，其中包含肉粽13件，且多來自中國、為非洲豬瘟與口蹄疫疫區，目前也已經開罰6件，金額合計47萬，其他仍在查處中。

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農業部表示，依據「網際網路內容涉及境外應施檢疫物販賣至國內或輸入時應採取措施」規定，在網路平台刊登違規境外動物檢疫物廣告者，最重可處新台幣15萬元罰鍰，若民眾違規輸入豬肉產品也可依動物傳染病防治條例最高可處7年以下有期徒刑得併科300萬元罰金等。

農業部提醒，消費者於網購平台下單前，應確認商品出貨地是否來自境外疫區，避免誤購違規檢疫物，如發現疑似違規物品，請撥打防檢署專線0800-039131通報。（編輯：陳清芳）1140529