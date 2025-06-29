台灣豬肉外銷前景4 / 嘉一香建全國首間AI屠宰場 盼做屠宰業台積電

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世界動物衛生組織5月29日通過台灣為三大豬病（豬瘟、非洲豬瘟、口蹄疫）非疫國審查，是亞洲第一，這將是台灣豬肉外銷優勢。農業部為強化豬肉外銷競爭力，透過養豬百億基金計畫，改善養豬環境與提升屠宰場效率，翻轉養豬場髒臭已有成果；台灣肉品業龍頭嘉一香籌建台灣首間AI自動化養豬場，也獲農業部同意。

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豬肉外銷前景4（中央社記者汪淑芬台北29日電）肉品大廠嘉一香在雲林籌設全國首間AI自動化屠宰場，最近獲得用地許可，新廠預定116年營運。嘉一香董事長陳國訓說，這是台灣豬肉接軌國際必走的路，期盼成為屠宰業的台積電。

嘉一香食品公司位在屏東的屠宰場多年前即取得台灣第一張屠宰場HACCP（屠宰場肉品衛生安全管制系統）認證，生產的豬肉除了供應國內大型肉品加工廠，近幾年在豬肉外銷市場上，也拔得頭籌。

農業部為推動屠宰場現代化及肉品冷鏈升級，自109年12月推動屠宰場HACCP。農業部表示，屠宰場HACCP可以提高品牌價值與消費識別效果，使國產肉品不但能與進口肉品競爭，更有利優質肉品外銷。

112年台灣6家肉品業者獲准生鮮豬肉銷往菲律賓，嘉一香取得首批訂單，113年11月，台灣生鮮豬肉獲新加坡核准進口，嘉一香是唯一通過審核的業者，於114年1月讓台灣豬肉在睽違15年後重返新加坡。

陳國訓接受中央社專訪，他說，目前台灣屠宰業雖然號稱電動化，實際上很多作業還是要仰賴人工，與歐美先進國家的屠宰業自動化程度相比，差距仍大。

他指出，台灣已經清除口蹄疫與傳統豬瘟，阻絕非洲豬瘟於境外，是亞洲第一個清除三大豬隻疾病的國家，振 奮養豬產業；然而，未來無論是供給內需或外銷，除了取得HACCP驗證之外，傳統的屠宰業一定要升級。

陳國訓說，台灣屠宰作業目前自動化的程度大約只做到2成，已面臨人力老化與人手不足，台灣每天豬隻屠宰量約2萬5000頭，全國現有58個屠宰廠，沒有一個是國際等級的現代化屠宰廠。

他認為，台灣的養豬產業及豬肉產品要接軌國際，建置AI自動化生產線是未來必走之路，從肉豬屠體評級到大小分切，全部由電腦和機器來執行，不但省人力、效率高，且更衛生，品質更易掌握。

陳國訓來自雲林縣，籌劃多時的AI自動化屠宰場就選在家鄉，他說，已取得16.8公頃土地，申請設置豬隻屠宰場與肉品加工廠計畫，也已在3月取得農業部的農牧用地許可函，目前進行後續行政作業。

嘉一香公司規劃，打造全國首間AI自動化屠宰場，肉豬屠體分切自動化可減少50%人力，每小時可處理的豬隻約450頭，比起目前整條生產線22人、每小時頂多處理200頭，不但效率大幅提高，分切的豬肉也比人工作業更精準到位。

除了效率高與友善人道屠宰，陳國訓認為，還有屠體預冷庫、屠體大小分切機器，可做肉品二次加工、骨頭濃縮高湯、內臟生物科技（提取小腸肝素鈉、纖連蛋白等醫用成份），能做到整隻豬都能利用，再透過大型冷凍倉儲、肉品冷鏈物流車隊送到各地，這才是真正現代化的屠宰場。

陳國訓向農業部提出AI自動化屠宰場的設計，將豬隻的紅白內臟分離清洗，可達歐盟規範，同時具節水、節電環保功能，例如：利用蓄洪池做為消防備用水，採用蒸氣脫毛減少3/4用水量；另外還設置有機廢棄物發酵系統，沉澱池可回收洗車綠化，達到資源永續循環。

在節電部分，陳國訓說，將裝置太陽能光電設施，可儲攝氏62度屠宰用水及83度清洗用水，利用離峰儲電供應儲冷零下35度冷凍倉儲用電，將屠宰業發展為「綠工廠」、「綠建築」、「綠食品」的三綠產業。他還打算發展為觀光工廠，設置教學及食農教育專區。

台灣的電子業很強，陳國訓期許這座屠宰場AI自動化，不僅是推動台灣推動屠體分級的外銷示範工廠，更能成為屠宰業的台積電。

雲林縣為全國養豬大縣，年產160萬頭，在地年消費量30萬頭，陳國訓估計，AI自動化屠宰場營運後，每年可屠宰200萬頭，豬隻可從契作畜牧場直接進屠宰場分切及冷鏈運送外縣市，減少活體拍賣南豬北運造成死亡及交叉減染風險，更符合動物福利法。

陳國訓籌建AI自動化屠宰場的理念，就是動保團體近幾年呼籲推動的屠體交易。

台灣動物社會研究會今年初公布豬隻遭活體拍賣的殘酷影像，盼企業採購帶頭轉型，販售牧場直送屠宰場的豬肉，取代活體拍賣。

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動保團體認為，養豬場多半集中在中南部，北部消費市場拍賣價格較南部高，很多豬農南豬北運到北部拍賣，路途中不時發生豬隻掉落或交叉感染死亡，拍賣過程豬隻常緊張受傷或遭到拖行，這不是友善動物的做法。

陳國訓投入養豬產業40年，為了養出瘦肉率及飼料轉換率良好的豬，不斷嘗試改進，後來將重心轉移至飼料廠、屠宰場、加工廠與肉品專賣，並且自創品牌，他有信心未來除了供應國內需求外，還可在生鮮或冷凍豬肉外銷上，再為國爭光。（編輯：陳清芳）1140629