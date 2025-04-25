台中疑販售狗貓石虎肉 農業部：屬實將嚴懲不貸

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（中央社記者吳欣紜台北25日電）台中市疑有繁殖場販售貓肉、狗肉，甚至是石虎肉，農業部今天表示，已報請警政單位受理調查，若經查證屬實，將嚴懲不貸、絕不姑息，籲民眾有相關情資可撥打1959提供線索。

台中市議會今天召開財政業務質詢，台灣民眾黨市議員江和樹現場播放一段影片，揭露有繁殖場疑販售老邁的狗、貓給不法獵捕集團；他表示，去年10月接獲繁殖場員工檢舉，繁殖場內老邁的狗疑遭販售，更去頭去尾賣給食客，還有家犬、家貓遭迷昏後宰殺，進而販售牟利，循線聯繫賣方後，更發現還有保育類動物石虎。

農業部今天發布新聞稿指出，已請內政部警政署保安警察第七總隊受理調查，並請各縣市政府加強執法，對於不肖人士宰殺犬貓或獵捕保育類野生動物行為絕不姑息，籲民眾若有相關情資，請儘速撥打動物保護專線「1959」提供相關線索協助動物保護主管機關或警調單位釐清案情。

農業部表示，依據「動物保護法」規定，若宰殺流浪犬、貓，經查證屬實，最重可處2年以下有期徒刑，併科新台幣20萬元以上、200萬元以下罰金，若進一步販賣、購買、食用或持有犬、貓屠體，將另受5萬元以上、25萬元以下的高額罰鍰處罰。

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農業部強調，對於非法獵捕或販賣保育類野生動物及其屠體行為，「野生動物保育法」有更嚴格的規定，違者最重可處以6個月以上、5年以下有期徒刑，併科30萬元以上、150萬元以下的罰金，呼籲民眾切勿以身試法。

農業部也說，石虎是台灣一級保育類野生動物，受「野生動物保育法」高度保護，石虎保育工作的推動，社會各界必須共同努力。（編輯：龍柏安）1140425