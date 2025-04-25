揭露石虎販售遭指打草驚蛇 江和樹：發揮影響力

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（中央社記者趙麗妍、劉建邦、管瑞平台中25日電）台灣民眾黨籍台中市議員江和樹今天揭露疑有人販售石虎，遭動物保護團體質疑讓查緝行動全面破局；江和樹說，是希望以民意代表影響力讓各界、主管機關重視。

江和樹在台中市議會揭露有繁殖場疑販售老邁貓狗，不肖人士將貓狗宰殺販售，甚至連石虎都有。

新竹縣流浪動物珍愛協會透過社群網站臉書（Facebook）表示，江和樹為打造個人「熱心動保」政治形象，擅自對外公開協會提供的資料、影像，導致查緝行動全面破局，數名嫌疑人潛逃、證據線索散失，並讓參與查緝人員面臨人身安全風險，構成「草菅人命」與「陷人於不義」嚴重後果。

協會說，江和樹擅自移除影像上浮水印，將協會蒐集證據資料冒充為個人成果，在媒體與議會公然聲稱行動是江和樹主導，扭曲事實、欺騙大眾，這不是動保勝利，而是以「英雄主義」包裝的災難與背叛。

江和樹告訴中央社記者，接獲協會陳情，立刻邀台中市動物保護防疫處商討並交付肉品要求化驗，協會憂心報案可能曝光個人資料，也由他報案。他不是搶功，是真的忍不住，揭發後可能面對犯罪集團威脅與報復，他也有家庭，但就是要阻止更多貓犬被虐殺、販賣。

台中市政府警察局接獲動保處報案後展開調查，依檢舉人提供影片，循線追查1名越南籍移工及另名同鄉移工涉重嫌，已通知2人到案說明。

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內政部警政署保安警察第七總隊表示，經新竹縣政府通報後，已由保七第五大隊轉知應先把相關屠體送驗釐清是否可能有石虎，後續才會報請轄管檢方指揮偵辦。

保七第五大隊副大隊長徐翔偉說，偵辦案件會有各種困難與挑戰；至於是否擔心消息曝光打草驚蛇，他說，不想這麼多，還是努力調查。（編輯：李明宗）1140425