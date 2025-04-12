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18隻柴犬從新竹一路棄養苗栗 疑非法繁殖場涉案

2025/4/12 16:41（4/12 17:08 更新）
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新竹縣流浪動物珍愛協會副理事長黃宣富表示，自11日起陸續獲報在關西鎮、新埔鎮等處發現有被棄置柴犬，新竹地區已救援12隻，經目前比對發現，棄置者應開車以分段方式棄養，每次丟2隻。（新竹縣流浪動物珍愛協會提供）中央社記者郭宣彣傳真 114年4月12日
新竹縣流浪動物珍愛協會副理事長黃宣富表示，自11日起陸續獲報在關西鎮、新埔鎮等處發現有被棄置柴犬，新竹地區已救援12隻，經目前比對發現，棄置者應開車以分段方式棄養，每次丟2隻。（新竹縣流浪動物珍愛協會提供）中央社記者郭宣彣傳真 114年4月12日
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（中央社記者郭宣彣新竹縣12日電）新竹縣動保所指出，有不明人士昨天起在新竹縣關西鎮、苗栗縣等地棄養柴犬約18隻，其中1隻母犬有多次生育情形，陸續安置中，不排除是非法繁殖業者所為，已報警追查。

新竹縣流浪動物珍愛協會副理事長黃宣富今天告訴中央社記者，昨天起陸續獲報在新竹縣關西鎮、新埔鎮等地發現有遭棄養的柴犬，新竹地區已救援12隻，經比對發現，棄置者疑開車以分段式丟棄柴犬，每次遺棄2隻。

黃宣富指出，另外在苗栗縣明德水庫、竹南鎮等地也發現有被棄養柴犬，經志工前往救援，目前已尋獲約6隻。這批遭棄養柴犬年齡介於3至7歲，多為成犬，且其中1隻母犬有多次生育跡象，其餘犬隻身體狀況均良好。

新竹縣動物保護防疫所所長彭正宇向中央社記者表示，目前已陸續協助安置這批遭遺養柴犬，將進行健康檢查，後續若無原飼主出面認領，將依法辦理開放送養事宜。

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彭正宇指出，此棄養事件不排除是非法繁殖業者所為，目前已報警協助處置。針對非法繁殖行為，依動物保護法規定最高可處新台幣25萬元罰鍰；另任意棄養行為，可處15萬元以下罰鍰。

新竹縣警察局表示，協助動保所調查中。（編輯：戴光育）1140412

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