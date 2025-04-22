新北查獲非法犬隻繁殖場 重罰116萬8000元

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（中央社記者王鴻國新北22日電）新北市動保處今天表示，近日接獲檢舉查獲民眾在新店山區非法經營高砂犬繁殖場，共查獲68隻犬，以及5袋腐爛的犬隻屍體。事後依法重處飼主新台幣116萬8000元罰鍰。

動保處發布新聞稿指出，4月17日會同警方及台灣懷生相信動物協會前往非法繁殖場稽查，共查獲68隻犬，其中43隻母犬、25隻公犬。

經查，全數犬隻皆未施打狂犬病疫苗、34隻未植入晶片、62隻未絕育，且有飼養不當及未獲得妥善醫療照護情形，稽查人員還在現場溪流發現5袋腐爛的犬隻屍體。

動保處表示，根據民眾提供的網路平台截圖及通訊軟體對話紀錄，飼主長期在線上販售犬隻，每隻幼犬販售6萬元；但飼主辯稱犬隻為比賽需求而繁殖，並聲稱已申請免絕育許可，但實際上現場僅有1隻犬隻獲准免絕育，卻未提出任何繁殖計畫。

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動保處表示，最後依據動物保護法、動物傳染病防治條例，重處飼主116萬8000元罰鍰。所有犬隻都在現場完成晶片植入作業，犬隻全數交由台灣懷生相信動物協會接手後續絕育工作。

動保處強調，未經許可經營犬隻繁殖、買賣屬違法行為，最高可處300萬元罰鍰，呼籲民眾切勿以身試法。（編輯：方沛清）1140422