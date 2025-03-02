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新北7貓慘死 動保處認定飼主住處淪非法繁殖場

2025/3/2 14:21
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（中央社記者趙敏雅新北2日電）新北市7隻貓咪死於非命，飼主謝姓計程車司機坦承棄養但否認虐殺。新北市動保處今天指出，謝男的頂層加蓋住處有疫苗、催產素等物，謝男供稱曾有價認養出貓，斷定為非法繁殖場。

新北市政府動物保護防疫處發布新聞稿表示，板橋區光環路日前發現有7隻貓咪慘死，死亡貓隻顱骨破裂、肋骨骨折、口鼻出血等，疑遭重擊，隨即通報新北市政府警察局海山分局組成專案小組調查。

海山警分局調閱監視器，發現謝男形跡可疑，經查謝男名下有9隻貓，警分局向檢察官申請拘票獲准，進而在謝男住屋處查獲15隻母貓及1隻公貓（其中2隻為哺乳期貓），以及催產素、 抗生素及動物疫苗。謝男坦承年前應朋友要求而繁殖。

動保處指出，謝男住處為4樓頂層加蓋，客廳、房間、頂樓有30個至40個荒廢或正在使用的貓籠；謝男承認繁殖貓隻並以有價方式供人認養、私自使用藥物注射予貓體內，但否認虐貓，他指稱因經濟不佳而棄貓。

事發後經調查，動保處表示，左鄰右舍指謝男長期販賣貓隻，有人曾以1隻新台幣2000元購買。謝男供稱曾認養出2隻貓，每隻認養費用1500元。

動保處指出，謝男的飼養方式不是一般民眾當寵物飼養，他的飼養處散布疫苗、藥品、催產素，每隻貓皆無取名，斷定為非法繁殖場；7隻貓遭虐死部分涉及刑責，由海山警分局移送偵辦。16隻貓由動保處全數沒入帶回。

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針對非法繁殖，動保處表示，依動物保護法規定，可處10萬元以上、300萬元以下罰鍰，終身不得飼養及認養動物。

另外，謝男飼養貓隻未施打狂犬病疫苗，依動物傳染病防治條例，可處3萬元以上、15萬元以下罰鍰；依據獸醫師法未取得獸醫師資格擅自執行獸醫師業務者，可處10萬元以上、50萬元以下罰鍰，所用藥械沒入。（編輯：戴光育）1140302

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