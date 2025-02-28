新北7貓慘死飼主落網 住處還有16隻未打疫苗挨罰

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（中央社記者黃旭昇新北28日電）新北市發生7隻貓咪疑遭虐殺慘死案，海山警分局今天逮捕涉棄養的謝姓男子到案釐清。動保處表示，謝男住處另查獲16隻幼、成貓，因貓都未節育與接種疫苗，將遭罰鍰。

新北市板橋區光環路27日被發現7具幼貓屍體，海山警分局表示，案發後與新北市動物保護防疫處組專案小組追查，經調閱監視器影像過濾，鎖定可疑計程車於27日深夜在板橋區光環路不停繞行，可能找尋適合的丟棄地點。

警方指出，下午前往謝男中和區住處將他拘提到案，發現屋內仍有成、幼貓。警詢時，謝男供稱只有將貓咪棄養路邊，要讓撿到的民眾收養，棄養時貓還是活的。專案小組將針對幼貓來源、動機與作案手法，持續調查釐清。

新北市動保處長楊淑方晚間接受中央社記者電訪表示，謝男住處仍飼養16隻各品種的成貓與幼貓，合併他已坦承棄養的7隻，初步清查共飼養23隻貓咪。

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她說，謝男家中還有成貓11隻、5隻幼貓（2隻哺乳中），所有貓咪將先沒入，送動物醫院健康檢查，等狀況良好並節育、接種疫苗後再送養。

楊淑方指出，謝男的幼貓來源，是否違法繁殖販售圖利仍要追查釐清。但謝男所飼養貓咪並未接種狂犬病疫苗，也沒有節育植入晶片，將依違反動物保護法、動物傳染病防治條例處罰。（編輯：戴光育）1140228

新北市27日發生7隻貓咪疑遭虐殺慘死事件，警方表示，棄養的謝姓計程車司機家中仍有數十隻幼貓，謝男稱近期計程車生意不佳，家人也反對繼續飼養，才將貓咪丟棄在板橋，棄養時還是活的。（翻攝畫面）中央社記者黃旭昇新北市傳真 114年2月28日