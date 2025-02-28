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新北7隻貓咪疑遭虐殺慘死 棄養小黃司機被逮釐清

2025/2/28 18:34（2/28 18:53 更新）
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（中央社記者黃旭昇新北28日電）新北市發生7隻貓咪疑遭虐殺慘死案，海山警分局傍晚表示，以車追人逮捕棄養的謝姓計程車司機到案釐清。不過，謝男強調自己是愛貓人士，否認虐殺。警方將依違反動保法移送。

新北市板橋區27日發生貓咪疑遭虐殺致死案件，動物保護處勘驗現場蒐證，故與警方聯手追查。

海山警分局今天表示，偵查隊與轄區埔墘派出所成立專案小組，鎖定可疑時間點，過濾來往汽車、機車，並逐一清查比對。

警方說，因為監視器有死角，調閱周邊數百支路口及私人監視器影像，依照車輛停留時間，逐一檢視並以車追人。後來發現某計程車停留時間比較久，且有男子在光環路現場徘徊，於是鎖定謝姓駕駛，下午持新北地方檢察署核發拘票，前往中和區將他帶回釐清。

警方說，謝男家中屋內仍有數十隻幼貓，謝男初步坦承被發現的貓咪是他的，因他是愛貓人士，養了許多貓咪。但近期計程車生意不佳，收入銳減，家人也反對他繼續養貓，於是昨天將貓咪丟棄在板橋，棄養時，貓咪還是活的。

謝男否認虐殺貓咪致死，強調自己是愛貓人士，絕不會虐殺。警方對此存疑，認為若要棄養，可交給動物之家提供外界收養。

因當地有許多野犬，貓咪之死究竟是被虐殺，或遭棄養後被野犬咬死，警方將進一步釐清後，依照違反動物保護法移送檢方偵訊。

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動保處長楊淑方晚間告訴中央社記者，檢驗7隻貓咪，肋骨斷裂、頭蓋骨破裂、內臟穿刺，胸腔大量出血、皮下組織受傷等死狀甚慘，應該是外力致死，死因由警方釐清。

市長侯友宜下午參加228事件78週年紀念儀式，接受聯訪時表示，疼愛毛寶貝就像疼愛自己的小孩，絕對不允許發生殘忍虐貓事件。專案小組全力追查，將還給受虐的貓公道。（編輯：方沛清）1140228

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