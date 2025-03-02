新北7貓慘死飼主否認虐殺 涉違動保法遭羈押禁見

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（中央社記者趙敏雅新北2日電）新北市7貓死於非命，警方帶回飼主謝姓計程車司機釐清，他坦承棄養但否認虐殺，檢方以違反動物保護法，犯罪嫌疑重大，有串、滅證之虞，聲押禁見。新北地院今天裁定羈押禁見。

新北市板橋區光環路2月27日發現有7隻貓咪慘死，肋骨斷裂、頭蓋骨被打開、口鼻大量出血、臟器破損等，被棄屍路旁。

海山警分局2月28日帶回謝姓計程車司機釐清，謝男坦承棄養但否認虐殺；因其棄養造成動物受傷、死亡，警方昨天依涉嫌違反動物保護法移送。

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台灣新北地方檢察署表示，檢察官複訊後，以謝男涉違反動物保護法第25條第1項規定，犯罪嫌疑重大，有串、滅證之虞，聲請法院羈押禁見。

新北檢聲請羈押禁見，台灣新北地方法院今天上午開庭，法官訊問後，認定謝男涉嫌違反動物保護法第25條、第5條、第6條規定，犯罪嫌疑重大，有事實足認為有勾串、滅證之虞，有羈押必要，應予羈押，並禁止接見、通信。（編輯：戴光育）1140302