遊蕩犬數量創7年新低 熱區集中宣導不放養

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（中央社記者楊淑閔台北20日電）農業部今天發布民國113年全國遊蕩犬隻數量調查推估結果，計14萬1584隻，較上期111年少11.34%，並是107年起執行調查新低，顯示宣導不棄養、不放養、要絕育見效，不再擴張。

農業部動物保護司發布新聞訊息指出，113年全國遊蕩犬隻數量推估為14萬1584隻，每百人遊蕩犬數為0.605隻，與上期111年調查結果的15萬9697隻相較，遊蕩犬數量減少1萬8113隻、減幅11.34%，每百人遊蕩犬數減少0.085隻、減幅12.32%。

動保司副司長陳中興告訴中央社記者，農業部依據世界衛生組織（WHO）發布的犬隻族群管理指南的照像捕捉調查方法，從107年起進行全國遊蕩犬隻數量調查推估，每2年進行1次。

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陳中興指出，全國遊蕩犬推估107年為14萬6773隻、109年為15萬5869隻、111年為15萬9697隻，對比迄今4次調查數據顯示，113年的14萬1584隻創新低，同時也反轉109、111年逐次小幅遞增的趨勢，分析主因與對全國宣導不棄養、不放養、要絕育奏效有關，並對熱區集中宣導不放養。

針對113年的調查作業，陳中興補充，以村、里為抽樣單位，並考量遊蕩犬數量分布與村里的都市化程度高度相關，依據全國村里的人口密度、從農人口比例及老化指數等進行全國村里分層，自其中抽樣739個村里，相較於111年抽樣645個村里，113年多抽樣94個村里，最後統計推估113年全國遊蕩犬數量為14萬1584隻。（編輯：張雅淨）1140120