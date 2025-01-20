加入LINE官方帳號立刻加入
本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
學測英文考生偷拍答題卷發上網嚴重違規 最重將取消考試資格
首頁 / 生活

遊蕩犬數量創7年新低 熱區集中宣導不放養

2025/1/20 15:40（1/20 16:18 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
農業部發布最新一期113年全國遊蕩犬隻數量調查推估計14 萬1584隻，較上期、111年少11.34％，並是107年起執行調 查的最低，顯示宣導不棄養、不放養、要絕育有效。（中央社檔案照片）
農業部發布最新一期113年全國遊蕩犬隻數量調查推估計14 萬1584隻，較上期、111年少11.34％，並是107年起執行調 查的最低，顯示宣導不棄養、不放養、要絕育有效。（中央社檔案照片）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者楊淑閔台北20日電）農業部今天發布民國113年全國遊蕩犬隻數量調查推估結果，計14萬1584隻，較上期111年少11.34%，並是107年起執行調查新低，顯示宣導不棄養、不放養、要絕育見效，不再擴張。

農業部動物保護司發布新聞訊息指出，113年全國遊蕩犬隻數量推估為14萬1584隻，每百人遊蕩犬數為0.605隻，與上期111年調查結果的15萬9697隻相較，遊蕩犬數量減少1萬8113隻、減幅11.34%，每百人遊蕩犬數減少0.085隻、減幅12.32%。

動保司副司長陳中興告訴中央社記者，農業部依據世界衛生組織（WHO）發布的犬隻族群管理指南的照像捕捉調查方法，從107年起進行全國遊蕩犬隻數量調查推估，每2年進行1次。

google news透過 Google News追蹤中央社

陳中興指出，全國遊蕩犬推估107年為14萬6773隻、109年為15萬5869隻、111年為15萬9697隻，對比迄今4次調查數據顯示，113年的14萬1584隻創新低，同時也反轉109、111年逐次小幅遞增的趨勢，分析主因與對全國宣導不棄養、不放養、要絕育奏效有關，並對熱區集中宣導不放養。

針對113年的調查作業，陳中興補充，以村、里為抽樣單位，並考量遊蕩犬數量分布與村里的都市化程度高度相關，依據全國村里的人口密度、從農人口比例及老化指數等進行全國村里分層，自其中抽樣739個村里，相較於111年抽樣645個村里，113年多抽樣94個村里，最後統計推估113年全國遊蕩犬數量為14萬1584隻。（編輯：張雅淨）1140120

#陳中興
#農業部
#遊蕩犬
#農業部動物保護司
陳中興
家貓114年起強制寵登植晶片 115年違者開罰野保團體10日遊行 籲精進遊蕩犬貓管理等3訴求
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

27
更多編輯台推薦新聞：