台中疑販售狗貓肉連石虎都有 市府報請檢警偵辦

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（中央社記者趙麗妍台中25日電）台中市議員江和樹今天揭露有繁殖場疑販售老邁貓狗，除狗肉、貓肉外甚至連石虎都有。中市府將報請檢警偵辦並表示，吃狗肉可處2年徒刑，併科新台幣25萬元罰鍰；若吃石虎可處5年徒刑，罰金200萬元。

台中市議會今天召開財政業務質詢，台灣民眾黨市議員江和樹現場播放一段影片，揭露有繁殖場疑販售老邁的狗、貓給不法獵捕集團。他表示，去年10月接獲繁殖場員工檢舉，繁殖場內老邁的狗疑遭販售，更去頭去尾賣給食客，還有家犬、家貓遭迷昏後宰殺，進而販售牟利。

江和樹深入調查，他循線聯繫賣方，發現除成塊的狗肉與貓肉外，竟然還有保育類動物石虎。江和樹提到，貓肉被稱為補給品，石虎肉則被稱為超級補給品，其中有狗肉竟然還有晶片。

江和樹說，他派人佯裝買客日前相約在一處停車場交易，以新台幣3500元買到4公斤的狗肉，他隨即交給市府，要求動保處處理。江和樹建議，市府應要求繁殖場犬隻死亡也要有火化證明，避免遭不肖業者任意宰殺販售。

副市長黃國榮看完影片後也相當震驚與訝異，他說，若有集團宰殺販售狗肉貓肉，市府一定嚴辦並指示動保處研議更周延辦法防範。

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農業局長張敬昌則說，市府嚴厲譴責並報請檢警偵辦。吃狗肉或石虎都是違法，吃狗肉可處2年徒刑，併科25萬以下罰鍰；若是吃石虎等保育類動物，可處5年以下徒刑，罰金200萬元。

動保處長林儒良表示，已經將肉品送驗，釐清是狗肉或貓肉，結果約1週至10天內出爐。市府會以行政命令，要求繁殖場若有犬隻死亡，火化後要出具死亡證明並繳回晶片，避免再有老邁犬隻遭販售宰殺，被吃下肚的情事發生。（編輯：陳政偉）1140425