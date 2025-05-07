「雙姝捲」石虎寶寶1個半月大 北市動物園邀命名

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（中央社記者楊淑閔台北7日電）台北市立動物園今天表示，石虎媽「春捲」生下2隻雌性石虎寶寶「雙姝捲」1個半月大了，邀請民眾至官方臉書活動貼文留言命名，按讚數最高前2組可以進入最終「候選名單」。

動物園今天在臉書上以「捲捲報到！虎你來命名」為題貼文，公布園內收容的石虎媽「春捲」3月22日平安生下的2隻石虎寶寶已1個半月大，並完成初次健檢，確認都是雌性。

動物園說，這已是石虎媽「春捲」的第三胎，所以「雙姝捲」被媽媽照顧得很健壯，檢查時還會威嚇獸醫、保育員，保有野生動物不親近人的特質，有利其生存，未來也會比照她們的兄姊，在4個月大後前往農業部生物多樣性研究所展開野放前的訓練。

在此之前，動物園邀請民眾一起為這對石虎寶寶命名，即日起到10日止，至動物園臉書活動貼文的下方留言，寫下心中屬意的一組兩個名字，同時簡述緣由或祝福，並要加上「#捲捲報到虎你來命名」。

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動物園說，按讚數最高的前2組，將可與動物園石虎照養團隊提名的「捲心蛋」和「捲心糕」、生多所提名的「捲毛」和「捲尾」，以及推動「台灣原生動物守護計畫」的和泰集團的提名組，一同角逐最終名字，參與提名者也有機會抽中和泰汽車提供的「虎力」小物。

動物園補充說明，「春捲」是其透過農業部林業與自然保育署野生動物救傷收容平台，跟生多所合作石虎保育繁殖計畫所收容的個體，2021年因遭受車輛撞擊留下後遺症，石虎爸「呆頭鵝」則於2024年受傷失去右後肢，經照養團隊配對成功，今年春天產下2隻寶寶。（編輯：蕭博文）1140507