石虎母子檔入侵芬園養雞場 紅外線相機全都錄

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（中央社記者吳哲豪彰化31日電）彰化縣芬園鄉寶山國小附近1處養雞場，紅外線感測相機拍到石虎媽媽向小石虎示範如何爬進圍網破口的照片。縣府農業處說，彰化縣石虎主要棲地在八卦山等地，已有實際監測紀錄。

芬園鄉寶山國小附近1處養雞場，因雞農發現場內雞隻數量減少，加上有疑似石虎行蹤，因此向彰化縣政府農業處通報，加入彰化縣石虎棲地生態服務給付推動計畫，安裝紅外線感應感測相機監測。

負責執行石虎棲地生態服務給付推動計畫的調查員魏行墨今天接受媒體聯訪時說，相機拍攝到石虎媽媽帶著小石虎，母子一前一後，石虎媽媽找到養雞場圍網破口，侵入雞場後再離開，向小石虎示範如何進入養雞場。

彰縣府農業處林務暨野生動物保護科長蘇啟懷說，為保護石虎及保障農民權益，縣府去年起辦理石虎棲地生態服務給付推動計畫，農民若主動通報及同意裝設相機，可申請生態給付；目前已有5件石虎通報紀錄，各獲得新台幣3000元補助，其中有2件在芬園鄉實際監測到石虎，另再給付1萬元。

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縣政府農業處指出，縣內石虎主要棲地在八卦山、貓羅溪及烏溪等地，去年發生7隻石虎遭路殺事件，今年則有2件。

農業處表示，為保護石虎，縣府在其出沒地點及路段，除辦理生態給付外，也會設置警示告示牌；縣府也已擬訂「彰化縣石虎保育自治條例」草案，送交縣議會審議中。（編輯：吳素柔）1140531