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延續石虎媽「春捲」 雙姝取名「捲心蛋、捲心糕」

2025/5/15 19:47（5/15 20:18 更新）
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台北市立動物園邀民眾為石虎媽「春捲」所誕下2隻雌性石虎寶寶「雙姝捲」正式命名，15日在臉書揭曉結果，將分別取名為「捲心蛋」與「捲心糕」。（台北市立動物園提供）中央社記者楊淑閔傳真 114年5月15日
台北市立動物園邀民眾為石虎媽「春捲」所誕下2隻雌性石虎寶寶「雙姝捲」正式命名，15日在臉書揭曉結果，將分別取名為「捲心蛋」與「捲心糕」。（台北市立動物園提供）中央社記者楊淑閔傳真 114年5月15日
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（中央社記者楊淑閔台北15日電）台北市立動物園上週邀民眾為石虎媽「春捲」生下的2隻1個半月大雌性石虎寶寶「雙姝捲」命名，今天在臉書揭曉結果，延續自媽媽的名字，正式命名為「捲心蛋」與「捲心糕」。

動物園7日在臉書上以「捲捲報到！虎你來命名」為題貼文，發布園內收容的石虎媽「春捲」3月22日平安生下的2隻石虎寶寶已1個半月大，並完成初次健檢，確認都是雌性，同時邀請民眾至臉書活動貼文留言命名，按讚數最高前2組可以進入最終「候選名單」。

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命名結果今天出爐，動物園於臉書上揭曉，就在今天凌晨3時30分，雙姝石虎寶寶熟睡時，確認正式命名為「捲心蛋」、「捲心糕」。

動物園並說，牠們的名字延續自媽媽「春捲」之名，承載著家族的連結與祝福；牠們將繼續健康成長，學會捕食、避險，成為能獨立生存的野生石虎，未來將回到山林中，為域內族群帶來新希望。（編輯：張銘坤）1140515

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#臉書
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「雙姝捲」石虎寶寶1個半月大 北市動物園邀命名
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