彰縣府提石虎保育自治條例送審 議員籲全面修正

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（中央社記者吳哲豪彰化5日電）彰縣議會定期會開議，無黨籍彰化縣議員吳韋達指出，縣府提出「彰化縣石虎保育自治條例草案」送議會審議，但條例草案內容仍有諸多不足，建議送小組審查前，應進行全面修正。

彰化縣議會第20屆第5次定期會開議，將審查議長提案、縣府提案及臨時動議案，今天議程安排開幕典禮及議案報告等，彰化縣長王惠美及縣府各局處長都列席。由於母親節將至，王惠美和彰化縣議會議長謝典林也贈送康乃馨給議員、局處長，推廣在地花卉及提早慶祝母親節。

吳韋達在議案報告結束後，針對將送議會審議的「彰化縣石虎保育自治條例草案」提意見；他指出，條例草案主要規範公共工程，不過卻沒有和鄉鎮市公所等執行單位充分溝通，未來若要落實推動，需提前準備基層配合度與行政流程，且條文內容仍有諸多不足，建議送交小組審查前，應進行全面修正。

吳韋達說明，條例中有關石虎活動熱區範圍劃設不夠周全；草案中所提獎勵機制僅停留在協助申請中央補助，缺乏縣府自辦的誘因措施，無法有效鼓勵在地社區、農戶參與保育行動，可借鏡苗栗經驗，設計實質補助與績優獎勵制度，擴大民間參與生態保育。

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根據彰縣府送進議會的「彰化縣石虎保育自治條例草案」內容，為增加石虎友善環境，維護農村生態以及營造友善環境，拯救台灣石虎，縣府因此訂定石虎保育自治條例。

條例明定石虎熱區範圍以台14丙線、台14線及台14丁線為界以東的土地，縣府公共工程開發面積超過1000公頃、新闢及拓寬道路長度超過1公里，且位在石虎熱區範圍內，應在初期規劃階段及施工期間，諮詢彰化縣石虎保育委員會，採取對環境友善工法。（編輯：李淑華）1140505