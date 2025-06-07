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中檢偵破獵捕販賣石虎案 失聯移工主嫌遭聲押獲准

2025/6/7 13:57（6/7 14:48 更新）
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台中有繁殖場疑販售保育類動物石虎。（市議員江和樹提供）
台中有繁殖場疑販售保育類動物石虎。（市議員江和樹提供）
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（中央社記者郝雪卿台中7日電）台中地檢署今天宣布偵破違法獵捕販賣保育類野生動物石虎案，涉案主嫌為失聯移工，已追緝到案，昨晚漏夜訊後向台中地方法院聲請羈押獲准。

台中地檢署發布新聞稿指出，日前接獲不肖人士違法獵捕販賣第一級保育類野生動物石虎之情資，立即分案指派檢察官指揮內政部警政署保安警察第七總隊第五大隊、台中市政府警察局大甲分局、東勢分局共組專案小組展開偵辦。

檢方指出，今年4月間在台中市后里區疑有違法交易保育類野生動物石虎屍體情事，專案小組深入追查發現潘姓、范姓、阮姓等越南籍移工涉有重嫌，先於5月底查獲范姓、阮姓犯嫌到案，檢察官訊後諭知施以科技設備監控。

檢方表示，專案小組於6月4日持法院核發的搜索票在台中市新社區、后里區等地執行搜索3處，潘姓主嫌竟持槍瞄準、恐嚇員警而趁隙逃逸。經檢警持續追緝，於5日在新社區拘提潘姓主嫌到案，扣得自製獵槍4把、喜得釘火藥及製造獵槍所用的零件、工具。

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檢方訊後認為，潘嫌涉犯槍砲彈藥刀械管制條例中未經許可製造、持有非制式獵槍，野生動物保育法的非法獵捕、宰殺、買賣保育類野生動物，刑法的恐嚇危害安全等罪嫌疑重大，所犯為5年以上有期徒刑之重罪，且有逃亡、勾串、滅證、反覆實施之虞，漏夜偵訊後向法院聲押禁見獲准。

檢方指出，潘嫌自109年10月間起即遭通報行蹤不明，在台失聯流竄近5年，無固定住居所，其持自製獵槍於山區遊獵保育類動物再交由共犯對外販售，查緝困難且極具危險性。經檢察官指揮專案小組加強橫向聯繫、統合資源，各機關協助之下，鎖定犯嫌藏匿處所，順利查緝到案。（編輯：張雅淨）1140607

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