石虎「豆棗」遭犬殺 研究團隊籲勿餵遊蕩犬貓

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（中央社記者蕭博陽南投縣30日電）野放追蹤的石虎「豆棗」近日被發現死在南投市某處雜林，死因恐遭流浪犬攻擊致死，體內被組織包覆2枚鉛彈舊傷疑遭空氣槍射擊，研究團隊呼籲不餵食遊蕩犬貓、禁止非法獵捕。

石虎「豆棗」2021年出生不久就失去親人，轉送農業部生物多樣性研究所照養，2022年野放並被自動相機拍到帶小石虎生活成為「2寶媽」，超過3年的追蹤，讓生物多樣性研究所石虎研究團隊視為帶給他們無數驚喜與知識的「傳奇石虎」，不料最終死於「犬殺」。

「豆棗」生活在南投市，生多所石虎研究團隊透過「石虎保育大使阿虎加油」臉書（Facebook）粉絲專頁表示，「豆棗」倒臥人跡罕至雜林，身上明顯傷痕，附近樹上有明顯爪痕及斷裂枝條，帶回後剝皮發現許多傷口，可確認死因為犬殺，解剖也發現體內殘留鉛彈。

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石虎研究團隊表示，2022年4月18日追蹤至今年6月28日，期間記錄「豆棗」5次生產，其中2次育幼失敗，對野外石虎育幼行為有前所未見的深入了解，及認識一些過去被忽視潛在威脅，如農地焚燒、溪流水泥化導致育幼失敗，但也讓研究人員確認，友善農地對石虎的重要，及石虎控制農地鼠類數量能力。

研究團隊表示，「豆棗」離去，再次提醒人類活動帶來致命威脅，遊蕩犬貓也是野生動物殺手，非法狩獵與棲地破碎讓保育努力前功盡棄，呼籲不棄養和不放養家犬貓、不餵食遊蕩犬貓、禁止非法獵捕、支持友善農業，不要讓「豆棗」犧牲成為無聲的結束。（編輯：張銘坤）1140630