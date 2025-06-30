加入LINE官方帳號立刻加入
本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
財經訊息
訊息平台
專題／「一帶一路」中寮鐵路通車 鉅額外債、中文熱衝擊寮國人民未來
首頁 / 生活
石虎保育
新聞專題
石虎保育1/103
首頁 / 生活

石虎「豆棗」遭犬殺 研究團隊籲勿餵遊蕩犬貓

2025/6/30 13:38
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者蕭博陽南投縣30日電）野放追蹤的石虎「豆棗」近日被發現死在南投市某處雜林，死因恐遭流浪犬攻擊致死，體內被組織包覆2枚鉛彈舊傷疑遭空氣槍射擊，研究團隊呼籲不餵食遊蕩犬貓、禁止非法獵捕。

石虎「豆棗」2021年出生不久就失去親人，轉送農業部生物多樣性研究所照養，2022年野放並被自動相機拍到帶小石虎生活成為「2寶媽」，超過3年的追蹤，讓生物多樣性研究所石虎研究團隊視為帶給他們無數驚喜與知識的「傳奇石虎」，不料最終死於「犬殺」。

「豆棗」生活在南投市，生多所石虎研究團隊透過「石虎保育大使阿虎加油」臉書（Facebook）粉絲專頁表示，「豆棗」倒臥人跡罕至雜林，身上明顯傷痕，附近樹上有明顯爪痕及斷裂枝條，帶回後剝皮發現許多傷口，可確認死因為犬殺，解剖也發現體內殘留鉛彈。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

石虎研究團隊表示，2022年4月18日追蹤至今年6月28日，期間記錄「豆棗」5次生產，其中2次育幼失敗，對野外石虎育幼行為有前所未見的深入了解，及認識一些過去被忽視潛在威脅，如農地焚燒、溪流水泥化導致育幼失敗，但也讓研究人員確認，友善農地對石虎的重要，及石虎控制農地鼠類數量能力。

研究團隊表示，「豆棗」離去，再次提醒人類活動帶來致命威脅，遊蕩犬貓也是野生動物殺手，非法狩獵與棲地破碎讓保育努力前功盡棄，呼籲不棄養和不放養家犬貓、不餵食遊蕩犬貓、禁止非法獵捕、支持友善農業，不要讓「豆棗」犧牲成為無聲的結束。（編輯：張銘坤）1140630

石虎
苑裡稻田變身大型電影看板 恐龍圖騰吸睛台中疑販售狗貓肉連石虎都有 市府報請檢警偵辦
石虎保育
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

請繼續下滑閱讀
永和山水庫備援引水工程環評過關 加強石虎保育
40
更多編輯台推薦新聞：