石虎現身濁水溪出海口 林保署將增監視器擴大追蹤

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（中央社記者蔡智明雲林縣5日電）雲林縣麥寮鄉濁水溪出海口生態園區監測攝影機，今年3月拍攝到石虎身影，麥仔簝文化協會理事長吳明宜表示，這是當地首次清晰發現石虎，林保署將增設監測器持續追蹤石虎。

吳明宜今天告訴中央社記者，近年水利署積極整建麥寮濁水溪出海口，投入生態保育，營造濁水溪出海口生態園區，當地生態豐富，並陸續在園區架設12支生態監測調查攝影器紀錄生態，今年3月間更拍攝到石虎的影像。

吳明宜說，經學者專家判斷，被拍攝到的是公石虎，這是雲林沿海首次清晰紀錄到的石虎，據當地長者口述，早期在沿海地區會看到疑似「山貓」，那應該是石虎，因棲息地被開墾，逐漸往無人的山區遷徙，未來會與相關單位持續關注追蹤，以確認是石虎個體出現，還是有族群聚集。

吳明宜表示，協會於3日與生物多樣性研究所、林保署南投分署等單位前往石虎出現的地方會勘，預計增加裝設3支監測器，持續追蹤石虎活動蹤跡。

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林保署南投分署自然保育科表示，據國立屏東科技大學及雲林縣林內鄉坪頂社區發展協會與分署合作調查，自民國108年起，雲林縣共紀錄到31筆石虎紀錄，其中3筆來自古坑鄉，28筆來自林內鄉。

南投分署說，水利署第四河川分署於濁水溪口生態基地調查計畫，再為雲林縣石虎出沒增添1筆珍貴紀錄，南投分署後續將協助增設監測相機，期能更了解石虎在濁水溪出海口的活動情形。（編輯：黃世雅）1140705