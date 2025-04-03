雲林近6年31筆石虎出現紀錄 加強防護確保永續

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（中央社記者黃國芳雲林縣3日電）雲林縣1988年首次紀錄到石虎出現，近年出現頻率攀升，近6年有31筆石虎紀錄。農業部林業及自然保育署南投分署將加強保護措施，設紅外線相機監測等，確保石虎繼續繁衍生息。

南投分署發布新聞稿表示，根據調查，2019年起石虎在雲林林內鄉及古坑鄉紀錄數量逐年增長，2019年、2020年分別僅1筆，直到2024年累計到28筆，顯示石虎在雲林活動範圍擴大。

南投分署說，雲林2019年到2025年1月計31筆（以去年16筆最多），其中3筆來自古坑，28筆來自林內，有逐年增長趨勢。

南投分署表示，依野生動物保育法，石虎是瀕臨絕種保育類野生動物，目前主要分布苗栗縣、台中市與南投縣等，並在新竹、彰化縣、嘉義和台南市等出現零星紀錄。雲林作為台灣中部與南部棲地串接重要節點，在石虎保育工作扮演重要角色。

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南投分署說，林內及古坑位於濁水溪流域保育軸帶及斗六丘陵淺山農地保育軸帶，有石虎、八色鳥、紫斑蝶、穿山甲、諸羅樹蛙與食蛇龜等多樣化物種，包含豐富林業和農業資源，構成典型里山地景。

南投分署長李政賢表示，將透過國土綠網平台，連結政府、鄉公所、經濟部水利署與社區等相關單位，加強保護措施，設紅外線相機監測，進一步落實相關保護計畫，保護石虎及其他物種生存環境，確保石虎族群在雲林地區繼續繁衍生息。（編輯：李明宗）1140403

農業部林業及自然保育署南投分署說，根據調查，2019年起，石虎在雲林縣林內鄉及古坑鄉數量逐年增長，顯示石虎在雲林活動範圍擴大。圖為紅外線相機捕捉到石虎活動情形。（林業署南投分署提供）中央社記者黃國芳傳真 114年4月3日