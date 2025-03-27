加入LINE官方帳號立刻加入
本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
全社會防衛韌性實地演練 前進外科小組裝備首亮相模擬野戰手術
首頁 / 生活
石虎保育
新聞專題
石虎保育1/91
首頁 / 生活

台中鴻禧高球場環評替代方案 環委建議不應開發

2025/3/27 17:50
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者張雄風台北27日電）鴻禧太平高爾夫球場為增加第10至18洞面積而提環評，卻因涉及石虎棲地、林相完整等原因在108年認定不應開發；今天重新遞案，環委認為替代方案開發面積不減反增，仍建議不應開發。

環境部今天召開「鴻禧太平高爾夫球場變更面積申請案（替代方案）環境影響說明書」專案小組初審會議。

環境部（前行政院環境保護署）於民國108年公告本案不應開發，主因包括該地林相完整；開發可能造成石虎棲地減損；另調查發現有1種一級瀕臨保育類野生動物（林鵰）及其他多種珍貴保育類動物等。

開發單位於111年遞送替代方案進行環評初審，時任環評委員認為方案內容仍牴觸原認定不應開發的理由；後續開發單位則自行撤回。

今年再次遞案，開發單位說明，現正營運中的鴻禧太平高爾夫球場為一座僅有9洞的球場，本次申請鴻禧太平球場增加10至18洞；基地位於台中市太平區頭汴坑段，總計面積約20公頃，全數皆為私人土地。

開發單位強調，本次替代方案與先前相比，取消人工設施賣店，球車道規劃最小化；球道區面積、必要的機電設施再縮小；原規劃東北區不開發等。

環團於會前到環境部前抗議，批評此案「死灰復燃」，以替代方案名義持續闖關是浪費行政資源；大肆開發20公頃將使石虎棲地和淺山生態遭切割破碎化；且本案場開發基地林相完整、生態豐富。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

開發單位強調，根據「111年度台中地區石虎族群生態研究及保育教育推廣成果報告」，本次開發基地並不屬於核心棲地和廊道範圍內；從前次遞替代方案至今也陸續都有進行石虎監測，皆未發現石虎的蹤跡。

環評委員認為，替代方案國土保安用地減少、遊憩區域增加；而根據開發單位所引用的報告，此地仍是已知石虎的利用棲地；仍建議維持本案不應開發，將送環評大會討論。（編輯：李亨山）1140327

#台中市
#太平區
#環委
#石虎
#行政院
#環境保護署
#環境部
林相
營造環頸雉棲地 高雄白埔產業園區環評過關
石虎保育
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

請繼續下滑閱讀
石虎現蹤國有邊際土地 保育認養守護淺山棲地
23
更多編輯台推薦新聞：