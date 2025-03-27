台中鴻禧高球場環評替代方案 環委建議不應開發

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（中央社記者張雄風台北27日電）鴻禧太平高爾夫球場為增加第10至18洞面積而提環評，卻因涉及石虎棲地、林相完整等原因在108年認定不應開發；今天重新遞案，環委認為替代方案開發面積不減反增，仍建議不應開發。

環境部今天召開「鴻禧太平高爾夫球場變更面積申請案（替代方案）環境影響說明書」專案小組初審會議。

環境部（前行政院環境保護署）於民國108年公告本案不應開發，主因包括該地林相完整；開發可能造成石虎棲地減損；另調查發現有1種一級瀕臨保育類野生動物（林鵰）及其他多種珍貴保育類動物等。

開發單位於111年遞送替代方案進行環評初審，時任環評委員認為方案內容仍牴觸原認定不應開發的理由；後續開發單位則自行撤回。

今年再次遞案，開發單位說明，現正營運中的鴻禧太平高爾夫球場為一座僅有9洞的球場，本次申請鴻禧太平球場增加10至18洞；基地位於台中市太平區頭汴坑段，總計面積約20公頃，全數皆為私人土地。

開發單位強調，本次替代方案與先前相比，取消人工設施賣店，球車道規劃最小化；球道區面積、必要的機電設施再縮小；原規劃東北區不開發等。

環團於會前到環境部前抗議，批評此案「死灰復燃」，以替代方案名義持續闖關是浪費行政資源；大肆開發20公頃將使石虎棲地和淺山生態遭切割破碎化；且本案場開發基地林相完整、生態豐富。

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開發單位強調，根據「111年度台中地區石虎族群生態研究及保育教育推廣成果報告」，本次開發基地並不屬於核心棲地和廊道範圍內；從前次遞替代方案至今也陸續都有進行石虎監測，皆未發現石虎的蹤跡。

環評委員認為，替代方案國土保安用地減少、遊憩區域增加；而根據開發單位所引用的報告，此地仍是已知石虎的利用棲地；仍建議維持本案不應開發，將送環評大會討論。（編輯：李亨山）1140327