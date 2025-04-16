石虎首現斯可巴社區 林保署：串聯大甲溪廊道有成

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（中央社記者郝雪卿台中16日電）林業及自然保育署台中分署架設的紅外線自動相機，在台中和平區斯可巴社區記錄到第1筆石虎影像，還拍到食蟹獴、台灣葉鼻蝠等17種野生動物，顯示串聯大甲溪石虎廊道10年有成。

農業部林業及自然保育署台中分署今天發布新聞稿說明，為了串連國有林班地周遭森林、淺山到海洋的森川里海生態網絡，與山村社區合作歷經多年努力，將里山、永續理念融入山村資源經營、友善野生動物棲地的營造，培訓山村社區認識社區生態資源，進行四季各類動物資源調查。

台中分署指出，在114年第1季分析斯可巴社區樣點的紅外線自動相機成果時，發現113年11月2度記錄到石虎出沒，累積四季哺乳類動物調查共記錄到石虎、食蟹獴、台灣野山羊、白鼻心、獼猴、山羌、鼬獾、白面鼯鼠、台灣葉鼻蝠等17種哺乳類動物。

台中分署表示，這次斯可巴社區拍攝到石虎影像，因該區無歷史紀錄，推測可能是亞成體在四處尋找適合棲地，從大甲溪下游擴散過來的個體，台中分署曾於104年12月在台中市和平區裡冷林道6公里處（海拔994公尺）記錄到石虎後，108年起在南勢部落陸續拍攝到石虎，10年間石虎紀錄已擴大到大甲溪更上游的斯可巴社區。

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台中分署表示，斯可巴社區海拔1050公尺，位於國土綠網台中西部淺山森林保育軸帶，是連結國有林班地沿著大甲溪流域往下游東勢區、新社區等淺山生態網絡的重要區位。

台中分署認為，可見在歷年社區林業及里山輔導計畫的基礎下，以及近年跨域合作協助里山保育、友善石虎農作標章等工作，已有效串聯大甲溪石虎廊道。由於大甲溪在串聯苗栗和南投地區的石虎族群有其關鍵角色，因此營造大甲溪友善石虎廊道，有助於石虎族群關鍵區位的串聯。（編輯：李錫璋）1140416