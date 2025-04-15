和平溪口小燕鷗繁殖熱點 台泥組巡守隊

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（中央社記者張祈花蓮縣15日電）花蓮縣野鳥學會在縣境最北邊、和平溪出海口，發現新的小燕鷗繁殖地，數量穩定，且環境干擾較少。因鄰近台泥和平工業區，台泥也成立巡守隊，排班海灘巡邏，加入保育行列。

花蓮縣野鳥學會理事長林宏達今天接受中央社記者採訪指出，花蓮境內立霧溪口、花蓮溪口是小燕鷗繁殖熱點，經野鳥學會長期觀察，和平溪出海口也逐漸成為繁殖地，去年觀測約120巢，數量穩定成長，因此認定為縣內第3處小燕鷗繁殖熱點。

林宏達說，和平溪出海口這處繁殖地，部分地區為私領域海灘，較無釣客、遊蕩犬或沙灘車等干擾，加上有洄游性魚類提供充足食物，讓小燕鷗願意留在這裡繁衍後代。

小燕鷗繁殖地鄰近和平電廠海灘，台泥指出，和平電力展開積極保育行動，與花蓮縣野鳥學會合作，去年起進行為期3年監測計畫，今年再攜手台泥體系的和平工業港，由廠、港員工及供應商組成24人「小燕鷗巡守隊」。

台泥指出，4月至8月是小燕鷗飛到台灣的高峰期，巡守隊會排班到海灘巡禮、勸導釣客、清理海灘及阻止流浪貓狗干擾，營造小燕鷗安心育雛環境。

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台泥指出，和平電力設定3年內讓繁殖率提高10％為目標，朝向自然正成長的永續願景，也走進和平、澳花向村民宣導，今年起將進入鄰近10所小學進行小燕鷗保育環境教育課程。

花蓮縣野鳥學會指出，二級保育鳥類小燕鷗為夏候鳥，每年4月抵達台灣各個河口濕地，5月進入繁殖季，7月過後幼鳥羽翼漸豐，8月間陸續離開，飛往南半球。（編輯：吳素柔）1140415