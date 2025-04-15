阿里山山椒魚孵化影像公開 珍貴畫面解開繁殖之謎[影]

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（中央社記者吳哲豪南投15日電）玉管處推出阿里山山椒魚生態紀錄片，2分鐘精華片段已上網供民眾觀賞；玉管處說，阿里山山椒魚屬珍貴稀有保育類野生動物，影片捕捉到卵串孵化等畫面，讓民眾了解其生態。

根據內政部國家公園署玉山國家公園管理處網站資料，山椒魚又稱為小鯢，生活在地球的歷史遠比人類還久，但人類對山椒魚認識卻很稀少；研究也發現，玉山國家公園是阿里山山椒魚主要棲地。

玉管處副處長邦卡兒．海放南今天接受中央社記者電訪時說，玉管處2020年起委託台灣大學教授朱有田研究團隊，調查阿里山山椒魚在園區分布狀況、生活棲地現況及遺傳分析，也委託團隊進行圈養計畫。

依據玉管處網站資料，塔塔加棲地內圈養山椒魚分別於2022年9月1日、2022年12月6日與2023年11月23日順利產下3叢卵串，團隊也記錄到山椒魚孵化、親代護卵行為、胚胎變態與離開水體進行陸域生活等過程。

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邦卡兒．海放南指出，除委託研究團隊研究阿里山山椒魚生態外，也請專業團隊拍攝紀錄片，用影像記錄台大研究團隊跋山涉水調查阿里山山椒魚生活現況及卵串孵化的珍貴畫面，解開山椒魚繁殖之謎。

玉管處說明，這部名為「雲嶺間的靜默信使─阿里山山椒魚」的紀錄片，全長約15分鐘，2分鐘精華片段已上傳到玉管處官方YouTube頻道，讓民眾先睹為快；5月份開始，也會在玉管處各遊客中心放映完整版影片 ，讓民眾更加了解阿里山山椒魚生態。（編輯：吳素柔）1140415