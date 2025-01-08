名稱錯置百年 台灣山椒魚與楚南氏山椒魚互換

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（中央社記者管瑞平苗栗縣8日電）台灣目前已知山椒魚有5種，學界研究發現，百年前被命名為「台灣山椒魚」及「楚南氏山椒魚」的模式標本疑因產地錯置，經近年比對特徵與文獻，兩者中文俗名與學名應相互對調。

台灣至今已發現5種山椒魚，包括台灣山椒魚、觀霧山椒魚、楚南氏山椒魚、南湖山椒魚以及阿里山山椒魚。雪霸國家公園擁有豐富保育生態資源，過去也被認為是觀霧山椒魚和台灣山椒魚的棲地，但經研究團隊討論確認，兩者名稱已錯置百年。

雪霸國家公園管理處今天表示，1922年日本學者牧茂市郎根據山椒魚外觀形態的差異，在「日本動物學雜誌」發表命名「台灣山椒魚」和「楚南氏山椒魚」，但近年台灣跟日本研究小鯢屬的專家學者交流時發現，台灣山椒魚跟楚南氏山椒魚模式標本的描述與野外紀錄的山椒魚形態「怪怪的，而且恰恰相反」。

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雪管處指出，因當初命名物種原始模式標本在1923年日本關東大地震後遺失，文件相片也已模糊難以辨識，研究團隊經比對兩者身體顏色斑塊及後肢趾數等特徵，並檢視國際文獻資料反覆討論，認為當初在發表新物種的過程中，可能因為未知原因，將兩物種的產地錯置，導致如今實際棲地找到的山椒魚個體外表型態完全不同。

雪管處說，台灣5種山椒魚特徵具明顯差異，且棲地位於不同地理與海拔區域，經過學界多年討論後，確定應將兩者中文俗名與學名相互對調。調整後，雪霸園區應為觀霧山椒魚及楚南氏山椒魚的棲地，雪霸國家公園管理處官網也已經正名。（編輯：張銘坤）1140108