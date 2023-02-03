紀錄片山椒魚來了 研究團隊盼看見台灣特有種價值

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（中央社記者王心妤台北3日電）「MIT台灣誌」製作人麥覺明拍紀錄片「山椒魚來了」，山椒魚研究團隊朱有田提及已故的山椒魚研究者賴俊祥時哽咽表示，希望觀眾從平凡看見不平凡，繼續傳承台灣特有種的價值。

麥覺明曾以「MIT台灣誌」獲得多座金鐘獎肯定，長期關注山林跟生態議題的他曾推出紀錄片「黑熊來了」，獲得超過千萬票房，新片「山椒魚來了」是記錄台灣特有種山椒魚的調查研究。

影片主角呂光洋、朱有田教授及監製李遠（小野）、導演麥覺明等人昨晚出席首映會。麥覺明表示，一開始只知道山椒魚是古老的活化石，生長環境很難拍攝，經過17年，補齊了5種山椒魚，也拍到卵串，很有成就感，希望讓更多人認識山椒魚。

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朱有田感謝麥覺明，完成賴俊翔讓山椒魚被看見的願望，「雖然有許多艱難，但大家一路相挺，在平凡中看見不平凡，看到台灣特有種的價值，把這個精神傳承下去。」呂光洋表示，片中不只有漂亮景觀，也有很多科學資訊，希望觀眾支持。

麥覺明分享，為了宣傳電影，過年選在各大登山口售票，到了台中大坑9號登山口時，還被網友分享隊伍為了合照排隊，導致Google Map顯示「紅色」堵塞的照片，還有影迷分享排隊1個小時才把水果送到麥覺明手上的盛況。（編輯：陳政偉）1120203